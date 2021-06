Als je je een beetje gestrest voelt, is een Watermelon Sugar High spadag precies wat je nodig hebt. Zeker wanneer je fan bent van Harry Styles. Of eigenlijk: alléén als je fan bent van Harry Styles, want tijdens deze spadag is er geen ontkomen aan de man.

Harry masseert nog net niet hoogstpersoonlijk je voeten, maar dat is dan ook eigenlijk het enige wat je op de Watermelon Sugar High spadag kunt aanmerken. Gasten worden bij binnenkomsten begroet met een ‘Breathe me in’-geurkaars. Die is ontworpen zodat ‘ie precies naar Harry ruikt, die blijkbaar een kruidige geur van houtig tabak en vanille om zich heen heeft hangen.

Scrubben met watermeloen

Vervolgens krijg je de ‘Adore you’-facial waarbij je 55 minuten lang wordt vertroeteld en kunt kiezen uit een behandeling die fijne lijntjes verdoezelt, eentje die je huid oppept, eentje die een gevoelige huid kalmeert en eentje die onzuiverheden aanpakt. Daarna volgt een 25 minuten durende scrubsessie waarbij een masseur je te lijf gaat met een scrub van yuzu, roze biet en – hoe kan het ook anders: watermeloen.

Picknick zonder olijven

Het zal niet verrassen dat de gehele dag gepaard gaat met een soundtrack van Harry’s hits. In de ontspanningsruimte nip je van een glas watermeloenlimonade en sluit je de dag af met een picknick. Een picknick zónder olijven of rode biet, want daar heeft Harry een hekel aan. Maar dat wist je als echte fan natuurlijk allang.

Eén puntje: de spadag vindt plaats in Redditch, Engeland. Inderdaad: Harry’s geboorteplaats. Reden te meer om van die spadag een weekender te maken, toch? Let’s go.

Bron: Popsugar | Beeld: Brunopress