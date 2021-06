On fleek! Dit zijn de make-up trends voor deze zomer

Terwijl we volop aan het genieten zijn van het warme zonnetje, ontwikkelen de make-up trends van de zomer zich in sneltreinvaart. Wil jij op de hoogte zijn welke kunstwerkjes op je gezicht ‘in’ zijn deze zomer? Let dan vooral even op.

Hoewel we kunnen rekenen op versoepelingen als het gaat om de coronamaatregelen, hebben de mondkapjes veel invloed gehad op de make-up trends van deze zomer. Zo is het vooral heavy eyes en light lips.

Sunkissed

Daar is ie weer, de glowy en sunkissed skin. Het is niet voor niets zomer, we doen hard ons best voor een gezonde gloed. Die glowy skin kun je complimenteren door je gezicht nog iets meer kleur te geven met een glimmende bronzer en een creamy highlighter. Focus hierbij vooral op de junkbeenderen, sleutelbeen en nek.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door LAURA HARRIER (@lauraharrier)

Kleur!

We zeiden het al: it’s all about the heavy eyes. Deze zomer zien we vooral kleurrijke ooglooks. Zo zagen we Dua Lipa al met een paarse smokey eye op de rode loper en zien we make-up artieste Priscilla Ono regelmatig met een onmisbare kleur op haar ogen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Priscilla Ono (@priscillaono)

Grafisch

Op TikTok kom je er niet onderuit: de grafische eyeliner. Laat je creatieve brein borrelen en probeer de meest bijzondere vormen eens uit op je ogen. Zo kom je erachter welke vorm het mooiste bij jouw ogen past. Laat je niet limiteren tot alleen zwarte eyeliner: alle kleuren van de regenboog zijn mogelijk.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door JOSEFA (@imoddlyglam)

Bushy Brows

Ah de wenkbrauwen. Zeg maar gedag tegen de bold brows en hallo tegen de bushy brows. Het is de kunst je wenkbrauwen zo naturel mogelijk te laten lijken. Borstel de haartjes met wenkbrauwgel of zeep omhoog en zet ze eventueel een klein beetje aan met wenkbrauwpoeder.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Makeup Artist- London Essex (@glam.by.mk)

Smokey cat eye

Een snatched cat eye is verleden tijd, deze heeft plaatsgemaakt voor de smokey cat eye. Dit kan met zwarte oogschaduw, maar ook met een bruine oogschaduw zorg je voor een sexy look. Het is even oefenen, maar dat is het zeker waard.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ольга Томина (@tominamakeup)

