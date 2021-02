Dít zijn acht gekke redenen waarom je (nog steeds) acne breakouts hebt

Als er iets vervelend is, is het wel acne. Het kan voor veel onzekerheid én irritatie zorgen, want hoezo gaan die puistjes nou niet weg? Allerlei behandelingen, crèmes en methodes die je al hebt uitgeprobeerd werken niet en de acne blijft maar komen. Er bestaan heel veel oorzaken voor het opkomen van acne. Heb jij ze al eens gecheckt?

Oorzaken acne

Acne hebben – of hadden – we allemaal, de een net iets meer dan de ander. Voor iedereen werkt acne anders, zeker bij de behandeling ervan. Eén ding is zeker: de gezichtshuid is heel gevoelig en heeft dan ook een goede verzorging nodig. We hebben een lijstje gemaakt met redenen waarom je opeens een breakout zou kunnen hebben én hoe je dit kunt veranderen.

1. Verkeerde producten

Elke huid is anders en heeft een speciale verzorging nodig. Het plotselinge opkomen van acne kan liggen aan verkeerde producten die je gebruikt. Misschien ben je net overgestapt naar een ander serum of moisturizer, waar je huid niet aan gewend is, of eigenlijk helemaal niet goed op reageert. De weg naar de perfecte skin-care routine is een lange weg. Het kan dus even duren voordat jij jouw perfecte producten hebt gevonden.

2. Verkeerd slaapritme

We hebben het vast wel eens eerder gezegd: slaap is super belangrijk. Niet alleen omdat je hersenen en lichaam anders moe worden; de periode waarin je slaapt is ook van belang voor het herstellen van je huid. Slaap je niet genoeg? Dan heeft je huid simpelweg te weinig tijd om te genezen en te herstellen. Wat krijg je dan? Juist, acne.

3. Te weinig hygiëne

Twee hele belangrijke punten, want hygiëne is van het grootste belang bij een gezonde, acne-vrije huid. Alleen je make-up eraf halen is dus niet genoeg. Om een grondige reiniging te krijgen en je poriën schoon te maken is het belangrijk om elke dag een facial cleanser te gebruiken. Daarmee is het halve werk al gedaan. Maar dat helpt natuurlijk allemaal niks als je vervolgens gewoon op een ‘vieze’ kussensloop gaat liggen. Verschoon deze dus ook écht vaak genoeg.

4. Te veel scrubs en treatments

Oké, je wast je gezicht dus goed en gebruik je ook nog allerlei serums, scrubs en crèmes. Supergoed, denk je. Maar misschien is de oorzaak van jouw acne wel dat je juist te véél gebruikt. Don’t over-do it en geef je huid de tijd om te rusten en te herstellen.

5. Verkeerde ingrediënten

We hebben het je gezegd: de weg naar een gezonde en acne-vrije huid is een lange weg. De oorzaak van jouw acne kan namelijk zijn dat in de producten die je gebruikt, de verkeerde ingrediënten zitten. En dat kan weer de reden zijn voor punt één. Het slaat dan misschien wel helemaal niet aan. De producten met een natuurlijke basis zijn nog steeds het beste voor je. Kijk dus voor dat je aankopen doet, altijd nog even op het ingrediëntenlijstje.

6. Zweten tijdens het sporten

Yes, het is echt zo. Niet alleen zorgt zweet voor een niet plezante geur, het zou ook nog eens de reden kunnen zijn voor een acne uitbraak. Wanneer je aan het sporten bent en het zweet druppelt letterlijk van je voorhoofd; dan zou je denken dat het alleen maar goed is. Toch kan het, als het zweet opdroogt, voor extra puistjes zorgen. Om dit te voorkomen kun je het beste na een training even een plens water in je gezicht gooien. Wel zo fris.

7. Verkeerde dingen eten

Over het algemeen kan eten er niet per se voor zorgen dat je acne krijgt. Wel kan het ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld een vettere huid krijgt, waardoor er viezigheid in je poriën komt – en er dan dus acne ontstaat. Cliché misschien, maar gezond en natuurlijk eten, is een must voor een schone huid. Immers, wat je eet is wat je bent.

8. Stress

Misschien niet heel onverwachts, maar ook stress kan een reden zijn voor een uitbraak. De uitleg hiervan bevat allerlei psychologische insteken waar wij eigenlijk ook niks van snappen. Maar stress kan veel dingen veroorzaken. Nu is het makkelijk van ons om te zeggen: ‘zorg ervoor dat je minder stress hebt’ – want dat gaat nou eenmaal niet zo makkelijk. Voel je je gestresst? Probeer dan in ieder geval even een rustmomentje voor jezelf te pakken. Daar help je niet alleen jezelf, maar ook je huid mee.

Probleem aanpakken

Als het op je huid aankomt is acne een van de vervelendste dingen. Belangrijk om te weten is dat geen enkele huid perfect is en dat een acne-vrij bestaan nooit helemaal mogelijk is. Heb je toch last van puistjes en dan wel voor een langere tijd? Dan is het misschien wél verstandig om bovenstaande punten nog eens na te gaan.

Bron: Flair | Beeld: Getty