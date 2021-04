Cute: deze Zweedse keten komt met een collectie voor jou en je mini-me

Exact hetzelfde dragen als je kind corny? Misschien, een beetje. Maar het is bovenal heel gezellig om samen met je kind een verkleedpartijtje te houden en tegelijkertijd fashion fähig voor de dag te komen. & Other Stories snapt dat en komt met een speciale collectie met volwassen kleren in mini-formaat.

Het is te hopen dat je kind geen tomboy is, want grote kans dat het hele verkleedfeest dan niet doorgaat. De collectie die & Other Stories laat maken bestaat namelijk voor het leeuwendeel uit ruches, pofmouwen, smockwerk, bloemenprints en broderie anglaise in zoete pasteltinten als roze en pistache. Ook fijn: alle stukken zijn gemaakt van biologisch katoen.

Rolmodellen

Dit voorjaar kun je dus de show stelen en twinnen met je dochter – of een zoon die een liefde voor prinsessenjurken koestert. Achter de snoeperige capsule collectie zit het idee dat je mode en stijl van generatie op generatie doorgeeft. Een moeder, oma of tante: iedere (volwassen) vrouw kan een rolmodel zijn in het leven van een kind.

Zet 18 mei roodomrand in de agenda: op die dag staat de complete twinning-collectie online. Daarnaast is-ie ook in een paar geselecteerd winkels van de keten verkrijgbaar. De prijzen variëren tussen de 29 euro en 149 euro.

Bron: HLN | Beeld: & Other Stories