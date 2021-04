Net parfum opgedaan maar ruik je het een halfuur later al niet meer? Zelfs met dat dure flesje kan de geur soms zo vervlogen zijn als je het niet goed opspuit. Met deze simpele tips geniet je de hele dag van je favoriete geur.

Gehydrateerd

Als eerste moet je ervoor zorgen dat je huid goed gehydrateerd is. Zo houdt je huid de geur langer en beter vast. Dit kun je doen door een bodylotion of olie op je huid aan te brengen vóór je het parfum opspuit. Zorg wel dat deze lotion of olie geen geur heeft en dat hij goed ingetrokken is. Voor veel parfums is er ook een geparfumeerde lotion, deze zijn nóg beter om te gebruiken. Zo weet je zeker dat de geur lang zal blijven hangen.

Hartslag

Vaak ruikt parfum anders in het flesje dan op je huid. Dit komt door je lichaamstemperatuur en pH-waarde. Hierdoor kan de geur ook bij iedereen een beetje verschillen. Je kunt dan ook het beste op warme plekken het parfum sprayen om de hele dag heerlijk te ruiken. Dit zijn plekken waar je je hartslag kan voelen, zoals je hals en je polsen. Maar ook je knieholte is zo’n warme plek.

Deppen, niet wrijven

Veel mensen spuiten parfum op hun polsen en wrijven ze dan over elkaar. Dit moet je juist niet doen. Het lijkt misschien een goede manier om het parfum snel te laten inwerken, maar niets is minder waar. Je maakt door het wrijven van je polsen de geurmoleculen als het ware kapot. Hier door kan het parfum anders gaan ruiken en trekt het snel weg. Probeer daarom je polsen zachtjes op elkaar te deppen, dit is een beter alternatief.

Reukvermogen

Als laatste kan het aan jezelf liggen, in plaats van aan het parfum. Uit een onderzoek kwam naar voren dat vrouwen die aan de pil zijn, minder goed ruiken. Maar zwangere vrouwen ruiken juist beter. Ook tijdens je menstruatie en als je vol adrenaline bent, is je reukvermogen veel beter.

