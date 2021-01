‘Peaches & cream’ is de rode haarkleur waar iedereen nu van droomt

De kappers zijn potdicht en dit is zeker niet een haarkleur die je easy peasy thuis kleurt, maar toch: a girl can dream. Als je zin hebt in een opvallende look om mee te flaneren zodra het eindelijk weer mag, is deze rode haarkleur je op het lijf geschreven.

Haarstylist Maggie Hancock creëerde zeemeerminlokken waar Ariël met afgunst naar zou kijken. Het is rood, maar tegelijkertijd zacht dankzij een zweem van blond door de lengtes. Los van die vlammende kleur is ook het kapsel an sich een plaatje. Het haar golft als een waterval naar beneden, gecombineerd met de nu zo populaire gordijntjespony. Een beetje Farah Fawcett, maar dan anno 2021 dus.

Droomkapsel

Maggie vertelt dat haar klant binnenkwam met natuurlijk bruin haar. Ze wilde een grote verandering die haar vrolijke persoonlijkheid zou onderstrepen. Ze mixte kopperrood met koperblond en voegde daar dus ook nog blonde highlights aan toe. Is dit jouw droomkapsel? Neem dan een color-expert in de arm en onthoud dat je zelf ook het nodige onderhoud zal moeten plegen. Zo moet je waarschijnlijk iedere zeven weken terugkeren om de uitgroei bij te werken en de kleur op te frissen.

Vind je dit net iets te uitgesproken, maar vind je rood haar wel heel tof? Lees dan het verhaal van VIVA’s Selien, die haar blonde coupe inruilde voor een vurig koperrood kapsel.

