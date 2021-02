Pics don’t lie: Shakira heeft nu knalroze haar

Terwijl wij met lede ogen toekijken hoe die landingsbaan op ons hoofd steeds breder wordt, ging Shakira vrolijk aan de slag met roze haarverf. Een jaar nadat ze de show stal met J.Lo tijdens hun iconische Super Bowl-show, vangt de zangeres nu applaus met haar nieuwe look.

Op Instagram laat Shakira zien hoe ze haar caramelblonde krullen inruilde voor magentaroze lokken. In een daaropvolgende video laat de zangeres als een volleerde beautyvlogger zien hoe ze haar nieuwe roze haar te lijf gaat met een steiltang.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Shakira (@shakira)

Improviseren

Omdat ze geen enkele haarstylist tagde in de video’s en foto’s lijkt het erop dat Shakira haar helemaal zelf heeft gekleurd. En zoals je ziet: dat is bepaald geen zielig bosje… In de video vertelt ze ook dat het roze iets donkerder is uitgepakt dan ze had verwacht. In eerste instantie ging ze voor een rozenkleur-achtige roze, maar toen de verf op was (want hallo gigabos haar), moest ze improviseren met een toner waardoor de kleur uiteindelijk donkerder werd.

MTV Unplugged

Het is overigens niet de eerste keer dat ze een haarexperiment aangaat. Vlak voor haar wereldwijde doorbraak deed ze in 1999 een MTV Unplugged-sessie met knalrood haar. Met haar nieuwe look werpt ze ons zo toch een beetje twintig jaar terug in de tijd. Begint het al te kriebelen om ook iets compleet anders met je haar te doen?

Bron: Refinery 29 | Beeld: Getty