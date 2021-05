Voor de durfals: dit klassieke korte kapsel wordt het helemaal deze zomer

Bijna geen enkel kapsel is zo klassiek en tijdloos als de pixie. Rihanna en Léa Seydoux lieten de schaar in hun lokken zitten voor dit ultrakorte kapsel en het ziet ernaar uit dat dit zomer een belangrijke look wordt. Heel sexy én heel lekker, want: nooit meer plakhaar.

Zoë Kravitz, Linda Evangelista, Halle Berry, Audrey Hepburn en Charlize Theron gingen allemaal Rihanna en Léa al eens voor met een pixie. Het stond hen stuk voor stuk fantastisch, maar: de pixie is wel een kapsel voor als je lekker in je vel zit. Jezelf verstoppen achter lange lokken is er namelijk niet meer bij.

Zelfvertrouwen

Het is niet een kapsel om te laten knippen als je door een pijnlijke break-up gaat of behoefte hebt aan een nieuw leven. Je moet je echt goed voelen voor dit kapsel, want het geeft je letterlijk en figuurlijk bloot. Vooral als je lang haar gewend bent. Om diezelfde reden straal je met dit kapsel bijna automatisch een flinke dosis zelfvertrouwen uit.

Niet perfect symmetrisch

De ene pixie is de andere niet. De moderne variant is niet stijfjes, maar juist nonchalant gestyled. Alsof iemand flink met z’n handen door je haar is gegaan. Het begint daarbij al bij de basis. De pixie moet juist niet hyper precies geknipt worden, maar meer uit de losse pols. Het gaat erom dat de kapper aanvoelt hoe een pixie precies die nonchalante look krijgt in plaats van dat het exact symmetrisch is.

Om dat nonchalante effect te houden, style je het kapsel met een dot stylingcream. Dat geeft wat definitie en textuur aan je korte lokken. Vooral als je haar net gewassen is en nog zacht voelt, kan het wel wat van die cream gebruiken voor die sexy out of bed-look. Durf je?

