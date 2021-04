Plussize TikTokkers spreken merken aan op hun vreemde maatvoering

Niets werkt zo ontmoedigend als shoppen en dan ontdekken dat je reguliere maat 40 opeens niet meer past. Of dat je van het ene merk een maat 38 nodig hebt, terwijl je bij het andere een maat 42 ternauwernood dichtgeritst krijgt. Deze TikTokkers zijn klaar met die onlogische maatvoering en spreken verschillende merken er op aan.

Veel merken zijn nogal inconsistent wanneer het op hun maatvoering aankomt. Dat is zonde, want zo weet je nooit zeker welke maat je nodig hebt en is de kans groot dat je veel items uiteindelijk terug moet sturen. Niet goed voor het milieu noch je portemonnee. Zelfs in dezelfde winkel is de ene maat 40 de andere niet.

Meerdere maten bestellen

Veel vrouwen lopen nu tegen iets aan waar veel plussize shoppers al langer mee dealen. Veel merken verkopen hun plussize-collectie grotendeels online. Nu we allemaal grotendeels zijn toegewezen op online shoppen, ervaren steeds meer mensen hoe frustrerend het is om een kledingstuk altijd in meerdere maten te bestellen.

Humor

Remi Bader had er genoeg van en deelt daarom op TikTok wat voor kleding ze koopt. En dat niet alleen: ze laat ook zien hoe belachelijk sommige plussize kleding uitvalt – ook als ze die aanschaft in haar standaardmaat. Hoe ontmoedigend dat ook is: Remi besloot er intussen maar de humor van in te zien. Ze deelt haar miskopen met haar volgers en hoopt ondertussen dat meekijkende merken wat opsteken van haar video’s.

Tekst gaat verder onder video.

Dag verpest

‘Als we iets passen wat normaal gesproken onze maat is, en het dan niet past, dan geven we onszelf meestal de schuld’, zegt Remi. ‘Mijn moeder smeekte me altijd mee te gaan shoppen, en ik zei altijd nee. Het verpestte mijn dag altijd.’ Toen het met een online bestelling van PrettyLittleThings weer raak was, besloot ze haar aankopen te filmen. De video trok duizenden kijkers en Remi werd overstelpt met berichten van vrouwen die het pijnlijk herkenbaar vonden.

Informatieve video

Waar Remi de nadruk legt op realistische video’s, probeert plussize influencer Katrina Nichole vooral informatieve video’s te maken. Ze deelt vooral de kleding die ze wél leuk vindt. ‘Ik deel het wel als iets me niet past omdat maatvoering zo inconsistent is.’ In andere gevallen focust ze zich alleen op wat ze wel houdt. ‘Als ik iets om een andere reden dan de maat niet houd, wil ik in detail vertellen waarom het niet werkt voor mij; of het het model is, of hoe de stof voelt op de huid.’ Maar omdat een TikTok-video 60 seconden duurt, heeft ze daar simpelweg de tijd niet voor.

Tekst gaat verder onder video.

‘Maak ruimere kleding’

Wat beide influencers allebei doen, is de merken aanspreken op hun maatvoering. ‘Please Revolve’, zegt Remi in een recente video, ‘maak alsjeblieft wat ruimere kleding. Willen jullie niet meer mensen bedienen en meer geld verdienen? Het is heel simpel!’ Katrina krijgt inmiddels zelfs kleding opgestuurd van merken die willen weten of de fit klopt. ‘Zo willen ze ervoor zorgen dat een kledingstuk op een lichaamstype als dat van mij valt zoals het hoort.’

Het zal nog wel even duren totdat alle merken doordrongen zijn van de boodschap. Tot die tijd kunnen we er in ieder geval hartelijk om lachen dankzij de video’s van deze vrouwen.

