De zeroes staan ons bepaald niet in het geheugen gegrift als een belangrijk modedecennium. We denken vooral aan Paris Hilton, strass-stenen, heupbroeken, jurken over broeken en semi-lollige T-shirts. Gelukkig brachten de zeroes ons ook iets goeds.

Namelijk: de nylon tassen van Prada. In de jaren 80 was het heel vooruitstrevend toen Prada op de proppen kwam met een rugtas van nylon. In de jaren 90 en de 00’s was de nylon schoudertas opnieuw razend populair en anno 2021 spotten we de tas opnieuw om de schouder van iedere influencer en z’n moeder.

Revival

Aan het eind van afgelopen jaar was de Prada nylon tas de op twee na geliefdste designertas (de klassieke Chanel flap-bag en de Louis Vuitton monogram buideltas stonden op nummer één en twee). Nadat de tas veelvuldig werd gezien op New York Fashion Week in 2020 (toen er nog zoiets bestond als naar modeshows gaan) en influencers als Lucy Williams, Dua Lipa en Monikh aan de lopende band werden gespot met de tas, bleek de revival officieel een feit.

Oóit, ooit komt er een dag dat we uit de lockdown zijn en naar restaurants, winkels en clubs gaan met een beeldschone tas onder de arm. Tot die tijd hebben we in ieder geval nog even tijd om te sparen voor dit Prada snoepje en te mijmeren bij de foto’s van onze favoriete flu’s.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Monikh Dale (@monikh)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lucy Williams (@lucywilliams02)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door DUA LIPA (@dualipa)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Who what wear | Beeld: Instagram, Getty.