Psychedelische nagels zijn een ding: zo maak je deze nail art zelf

French manicure? Mooi, maar niet heel spannend. Dit voorjaar vraagt om paradijsvogels van nagels. We hebben immers lang genoeg binnenshuis de muurbloem uitgehangen. Psychdelische nagels zien we o-ve-ral, en goed nieuws: je hoeft niet per se naar de nagelstudio voor deze kunstwerkjes.

De psychedelische nagels zijn ook een goed idee voor als je altijd eindeloos naar de kleurenwaaier staart omdat je niet kunt kiezen. Deze kleurrijke nagels zijn geïnspireerd op de seventies en doen een beetje denken aan de hypnotiserende lavalampen die toen hot waren.

Opties te over

Er is geen vast recept voor die psychedelische look. Je kunt gaan voor de dunne, minimalistischere variant of alleen één nagel voorzien van een gekleurde swirl. De look staat mooi op kortere nagels, maar ook op lange. In dat laatste geval kun je ook van de swirl een soort French manicure maken door je alleen te focussen op de bovenkant van je nagel.

Enfin, opties te over dus. Aan de slag! Tip: je kunt het proberen met satéprikkers, maar het helpt als je een dun penseeltje met lange haartjes hebt waar je mee kunt tekenen op je nagel.

Zo ga je te werk:

Kies een paar favoriete kleuren en één neutrale tint

Lak de nagels met de neutrale basis zodat de kleuren straks echt opvallen

Dan de nail art: een dun penseeltje met lange haren helpt dat ‘swirly’ effect te bereiken

Teken met het penseeltje een ‘S’-vorm in de kleur die je wil

Voeg daar nog een of twee swirls in een andere kleur aan toe

Maak af met een topoat

Ta-da! Nu he je nagels die sméken om een cocktail op het terras.

Bron: Byrdie | Beeld: Instagram