‘Rainbow maximalism’ is de trend die je nú aan wil

We droomden maanden van de lente en nu de lente eindelijk hier is, kunnen we wel spreken van een regelrechte anti-climax. Grijze luchten, plensregen, hagel en windstoten: alle zomeroutfits die braaf in je kast wachten tot ze mogen shinen, moeten nog steeds geduld hebben. Gelukkig geeft de ‘rainbow maximalism’-trend wat kleur aan sombere dagen.

Rainbow maximalism is precies de kleurexplosie die je je bij die term voorstelt. De trend maakte voor het eerst z’n opwachting op – waar anders – TikTok en wordt sindsdien omarmd door modeminnende types. Gen Z, millennial, boomer: rainbow maximalism is voor iedereen. Dat treft, want die overdaad aan kleur is een heerlijke blijmaker.

Sobere nude-tinten

Lange tijd waren het vooral sobere nude-tinten die de klok sloegen. Kim Kardashian en Rosie Huntington-Whiteley hebben bewezen hoe chic zo’n palet van neutrale kleuren kan staan. Alleen: dat hebben we intussen ook wel een beetje gezien. Verandering van spijs doet eten en als je jezelf een beetje bland voelt, kun je maar beter iets vrolijks aantrekken om te voorkomen dat zowel je gemoed als je looks beige kleuren.

Enfin, lang verhaal kort: kleur it is. En als je deze foto’s ziet, vraag je je vanzelf af waarom je je eigenlijk níet naar de regenboog zou kleden. Wij hebben in ieder geval enorm veel zin in deze kleurrevolutie.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝐀 𝐉 💗🐬 (@nxcv.a)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝐀 𝐉 💗🐬 (@nxcv.a)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door House of Sunny (@houseofsunny)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Emili Sindlev (@emilisindlev)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Pernille Rosenkilde (@prosenkilde)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door NNENNA (@nnennaechem)

Bron: Glamour UK | Beeld: Getty