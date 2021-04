‘Reverse contrast’ is de nieuwste haartrend voor deze lente

Misschien heb je je coupe al in een kekke, moderne Diana-bob laten knippen. Mocht je toch nog toe zijn aan wat verandering in je leven, dan maak die afspraak met de kapper maar alvast. Reverse contrast is namelijk de hit voor deze lente.

De naam doet het al een beetje vermoeden, maar je brengt dus eigenlijk een omgekeerd contrast in je haar aan. Dat betekent dat je uitgroei lichter geverfd wordt en je uiteindes donkerder.

Reverse contrast

Hoewel Billie Eilish nu voor een compleet andere look is gegaan, is de zangeres wel het bekendste voorbeeld van deze trend. Met haar groene wortels en donkere plukken, rockte ze deze coupe natuurlijk compleet.

Tekst gaat verder onder de post.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door BILLIE EILISH (@billieeilish)

Natuurlijke kleuren

Hoewel de kleuren van Billie misschien wat heftig zijn, kun je ook voor een natuurlijkere variant gaan. Zo ging bijvoorbeeld influencer Molly O’Malia je al voor. Zij ging voor een blonde, assige aanzet met een donkere tint aan de onderkant. En eerlijk? Het staat haar echt prachtig. Er is een duidelijke scheidingslijn waar haar haar overgaat van blondine in brunette en zo heb je toch een beetje de best of both worlds. Staat die kappersafspraak al gepland?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door LINH PHAN (@bescene)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Glamour UK | Beeld: Brunopress