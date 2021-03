Rihanna viert ieder lichaam in fonkelnieuwe lingeriecampagne

Mede dankzij Rihanna leken de lingerieshows van Victoria’s Secret een paar jaar geleden hopeloos achterhaald. De popster slash zakenvrouw begrijpt als geen ander dat ieder lichaam en iedere huidskleur een podium verdient. De casting van haar nieuwste Savage X Fenty-collectie is dan ook weer on point.

Even serieus: is er íets wat Rihanna niet kan? Het lijkt er niet op. Hoewel de 33-jarige hitmachine slash beautymagnaat, ondernemer, actrice en filantroop haar Fenty-kledinglijn moest stopzetten, is haar lingerielijn nog steeds going strong.

Sixties vintage

Rihanna kwam deze week met weer een nieuwe drop die alles is waar we op hoopten en meer. De campagne is inclusief, beeldschoon en neemt ons mee naar de sixties. ‘We nemen je mee naar een psychedelische tuin met Rihanna en modellen Nyakim Gatwech, Denise Bidot, Tonoia en Bree Kish in onze laatste campagne’, luidt het persbericht. ‘De nieuwe Free spirit floral collection geeft je zin in de lente. Het is flower power met een sixties vintage vibe.’

Alle lichaamstypen

Dat vertaalt zich in sexy lingerie met fris lila, acid groen en zonnebloemgeel. Het beste van alles is dat Rihanna alle lichaamstypen laat schitteren en maten voert van XS tot XXXL. Hoe corny het ook klinkt; de prachtige beelden laten zien dat écht ieder lichaam mooi is. Oja, en we willen nu ook net zo’n pony als Riri.

