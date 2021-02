Deze foundation van nog geen 15 euro is een enorme rage

We begrijpen dat foundation, je weet wel, dat spul dat je weleens op je gezicht smeerde voordat het grootste deel van je leven zich thuis afspeelde, nu misschien niet echt top of mind is. Tot we lucht kregen van deze Rimmel foundation.

De Rimmel 25 Hour foundation blijkt namelijk een regelrechte bestseller op Amazon. Het product heeft al honderden reviews waarvan de een nog lyrischer dan de ander. De foundation komt in 25 verschillende tinten, beschermt je huid tegen vrije radicalen dankzij vitamine E, heeft een SPF 20, dekt goed en blijft dus de hele dag + een uurtje langer rotsvast zitten. Wij weten ook niet waar je 25 uur achter elkaar moet zijn nu, maar toch: fijn dat het kan.

Goedkope en dure foundations

Het beste nieuws van alles: de foundation is nog geen 15 euro en gaat in veel Nederlandse drogisterijen zelfs voor een paar euro minder over de toonbank. Fans vergelijken het product met Estee Lauders Double Wear-formule, maar dan voor een kwart van de prijs. ‘Het verbergt mijn imperfecties zonder dat het er te heftig uit ziet’, schrijft iemand en: ‘Ik heb goedkope en dure foundations geprobeerd, maar dit is veruit de beste foundation die ik ooit heb gehad.’ Veelbelovend, toch?

Of je zin hebt om voor een Zoom-meeting all out te gaan met foundation is weer een andere vraag, maar je weet nu in ieder geval welke je hebben moet.

