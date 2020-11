Veel naar ‘Friends’ gekeken? Dan keek je waarschijnlijk ook watertandend naar de geweldige looks van Rachel Green. Van de denim overall en de leren jas tot haar geniale sweaters, een duik in haar kledingkast zouden we zeker niet afslaan. Een trendsetter, dat is ze. Want haar iconische geruite rok uit de serie is nu weer helemaal hip.

Hoe je het ook wendt of keert, het door Jennifer Aniston gespeelde karakter Rachel Green is een begrip en gaat ongetwijfeld de geschiedenisboeken in als stijlicoon.

Stijlicoon

Rachel Green behoeft geen introductie. Mocht je toch een opfrissertje nodig hebben: ze is het geniale karakter uit de serie Friends dat forever verliefd op Ross is, jarenlang samenwoont met Monica en in de mode werkt. Dat laatste kan je niet ontgaan zijn, want haar kledingkeuze is iedere aflevering weer briljant. Ook haar kapsel is iconisch, en staat bij kappers zelfs bekend als ‘The Rachel’.

Dé minirok

Sommige outfits van Jen Anistons karakter zullen we nooit vergeten. Maar er is een rokje waar toen en nú nog steeds veel over gesproken wordt, en dat is de geruite minirok. Ze droeg het meerdere keren in de serie, gecombineerd met hoge sportsokken en een witte coltrui. Een gewaagde look, maar als Rachel het draagt, willen wij het ook.

De ruit is terug

Dat ze haar titel als inkoper bij meerdere grote modemerken verdient, bewijst ze nu maar weer. Want de geruite rok uit de serie is weer helemaal terug van weggeweest, de ruit is dit najaar namelijk hartstikke hip. In de vorm van jassen en bloesjes, maar ook als rok. Lang zoeken hoef je niet, want de winkels barsten van de geruite stofjes. Zowel in betaalbare ketens als bij duurdere merken; mocht je jouw innerlijke Rachel omhoog willen halen kun je deze winter je slag slaan!

View this post on Instagram A post shared by Every Friends Outfit (@everyfriendsoutfit)

