Rommelige knot-hack: met deze truc lukt het altijd in één keer

De wet van de rommelige knot is dat-ie altijd alleen per ongeluk goed lukt. Als je na het sporten rats, rats een knot in elkaar draait, zit-ie opeens perfect. Maar besluit je ’s ochtends dat je een rommelige knot wil, dan zit het kapsel na twee uur strugglen nog steeds niet precies zo nonchalant als je wil.

First world problems, we know. Maar toch: het leven zou een stuk makkelijker zijn als je die rommelige knot net zo snel in elkaar flanst als het lijkt dat je hebt gedaan. Gelukkig zijn onze vriendinnen op TikTok zo aardig geweest hun knot-hack te delen. Of je nou lang of kort haar hebt: op deze manier lukt het altijd.

Meer grip

Als je haar net gewassen is, geef je het wat meer grip met een droogshampoo of texturizing spray. Met een borstel kam je vervolgens je haar naar achteren en maak je een staart op de plek waar je wil dat de knot zit. De truc is om je haar niet helemaal door het elastiekje te trekken, zodat je een soort lange lus hebt. Met je vingers toupeer je die lus een beetje. Als je lang haar hebt, wil je misschien de haarpunten die onder het elastiekje uit puilen nog onder het elastiekje stoppen.

Tekst gaat verder onder video.

Nonchalant effect

Vervolgens pak je de lus vast en bevestig je de knot met een scrunchie. Daarna kun je de knot met je vingers eventueel nog wat extra touperen. Trek aan de voorkant een paar plukjes los voor dat nonchalante effect. Als je kort haar hebt, is het misschien fijn om met een speldje de plukjes onder de knot vast te zetten. Et voilà: na een paar keer oefenen lukt dit je zelfs zonder spiegel.

Bron: Refinery 29 | Beeld: Getty