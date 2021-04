Roos in je wenkbrauwen: het is een ding (en dit kun je eraan doen)

Niet per se een first world problem, maar wél heel vervelend: roos in je wenkbrauwen. Misschien had je er tot nu nog nooit van gehoord, maar het bestaat en het is knap vervelend als je het hebt. Iedereen kan er last van krijgen, maar er is gelukkig wel het een en ander tegen te doen.

Roos wordt ook wel seborroisch eczeem genoemd. Dat ontstaat door een gist genaamd malessezia. Een overschot daarvan, breekt de natuurlijke oliën van je huid af. Daardoor laten je huidcellen sneller los dan normaal. Dat is ook wat die beruchte witte vlokjes in je wenkbrauwen veroorzaakt. Als die vlokken wit, grijs of gelig zijn, is er sprake van roos.

Roodheid en jeuken

Roos op je hoofdhuid is over het algemeen makkelijker te herkennen op de hoofdhuid dan in je wenkbrauwen. Als je huid wat vettig is en je ziet die witte vlokken, dan kun je er vanuit gaan dat je te maken hebt met wenkbrauwroos. Als je kleine vlokjes hebt, is de kans groot dat je te maken hebt met een droge, geïrriteerde huid. Je kunt ook last hebben van roos als je wenkbrauwen rood zijn en jeuken.

Huidaandoeningen

Je kunt aan roos in je wenkbrauwen komen door verschillende dingen. Allergieën, koud weer, bepaalde verzorgingsproducten en huidaandoeningen als eczeem en psoriasis kunnen allemaal meespelen. Als je huid droog is, maakt je huid ter compensatie meer talg aan. Dat veroorzaakt die ontsierende vlokjes. Ook teveel suiker of zuivel of je gezichtsreiniging kunnen de boosdoeners zijn.

Dat zal dan allemaal wel, maar ja, hoe kom je er vanaf? Door dit te doen, wordt de roos in ieder geval een stuk minder.

1. Kies de juiste facewash

Een van de makkelijkste manieren om de strijd aan te gaan met wenkbrauwroos is de juiste facewash kiezen. Een exfoliërende cleanser met salicylzuur maakte korte metten met verstopte poriën. Vind een gezichtsreiniger die je huid in ieder geval niet uitdroogt, want dat maakt het alleen maar erger. Kies eentje die vrij is van sulfaten en juist wel ingrediënten als keramiden en hyaluronzuur bevat.

2. Vermijd producten met olie

Huidproducten die de haarfollikkels verstoppen zijn een no-go. Goed om te weten: dat is vaak het geval met wenkbrauwgel. Houd je afzijdig van producten met kokosolie, cacaoboter, bijenwas en sheaboter. Over of Vaseline de poriën verstopt is de jury het nog niet eens, maar als je last hebt van roos is dat misschien ook een product om te vermijden.

3. Moisturizen

Ook al smeer je braaf iedere dag met crème: hoe vaak pak je dan je wenkbrauwen mee? Sla die borstels in ieder geval zeker niet over. Datzelfde geldt trouwens voor zonnebrand. Het laatste wat je wil is een stel roodverbrande wenkbrauwen – zeker als ze al gevoelig zijn.

4. Probeer appelciderazijn

Appelciderazijn is zo’n alleskunner die je voor oneindig veel dingen kunt inzetten. En dus ook voor je wenkbrauwen. Als je je wenkbrauwen iedere dag dept met wat drupjes appelcider, ga je de gisten te lijf.

5. Gebruik anti-roosshampoo

Wat werkt voor je hoofdhuid, werkt waarschijnlijk ook voor je wenkbrauwen. Gebruik een shampoo met ingrediënten als zinkpyrithion, seleendisulfide en/of steenkoolteer. Voor je het weet heb je dan weer een stel vlokvrije wenkbrauwen.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Bustle | Beeld: Getty