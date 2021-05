Selena Gomez showt manicure die doet denken aan een paar Louboutins

Selena Gomez showde tijdens ‘Vax Live: The concert to reunite the world’ een wel heel bijzondere manicure. Aan de voorkant leek het op een soort omgekeerde manicure met zwarte- en witte nagellak. Wie goed kijkt, ziet dat haar nail artist ook de binnenkant van haar nagels lakte. Die kregen een vlammend rode kleur.ย

En met die originele move doen haar nagels nogal denken aan de hakken van Christian Louboutin met hun rode zool. ‘French twist with a flipside’ noemt Selena’s nail artist Tom Bachik het. En voor de geรฏnteresseerden: om deze fierce look te bereiken, gebruikte hij de kleuren ‘Black onyx’, ‘Alpine Snow’ en ‘Big apple red’.

In de glitter

Bachik was op hetzelfde feestje verantwoordelijk voor de manicure van Jennifer Lopez. Voor haar koos hij een paar glitternagels die pasten bij haar glitterpak. Voordeel van die glitter is dat je daar een รญets minder strakke hand voor nodig hebt dan Selena’s look.

Bron: Stylecaster | Beeld: Brunopress