Ooh la la: deze sexy bikinitrend is hot op Instagram

Jaja, we weten het: ’t is bijna weer voorbij, die mooie zomer. Waarom zou je je dan nog druk maken om bikini’s? Ten eerste: een mooie bikini vinden is goud waard, ongeacht het seizoen. Ten tweede: in september is het in Nederland vaak nog stralend weer en wie weet heb je nog een reisje in het verschiet.

Kortom: genoeg argumenten om het nog even over badmode te hebben. Op Instagram hebben we namelijk een trend gespot waar we niet omheen kunnen. De touwtjesbikini is niet een nieuw concept. Jaren geleden kochten we deze bikini ook al en deden we schietgebiedjes in de hoop nog mét bikini uit de zee of wildwaterbaan te komen. Want met zo’n touwtjesbikini voelt het soms ook figuurlijk alsof je bikini aan een zijden draadje hangt.

Omgekeerd

Met die touwtjesbikini is deze zomer iets aan de hand. Creatieve influencers dragen het bovenstukje namelijk ondersteboven. Dat klinkt ingewikkeld, maar ziet er eigenlijk ontzettend leuk en origineel uit. Het hangt van de vorm van je borsten af hoe deze knooptechniek precies uitpakt, maar het is het proberen waard.

Beeld: Instagram, iStock.