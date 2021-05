Met dit sexy detail steel je komend seizoen de show in alle zomerjurken

Nu het voorjaar het zo laat afweten, hebben we al onze hoop gevestigd op een lange, zwoele zomer. Eentje waarin we in plaats van een poncho en een paraplu in onze mooiste zomerjurken op het terras kunnen neerstrijken. Met deze sexy zomerjurkentrend kun je rekenen dat dat flirten wordt geblazen.

De zomerjurken van 2021 focussen zich namelijk vooral op de rug. Een rugdecolleté is, groots of juist subtiel, enorm sexy. Niet gek ook dat we dit seizoen vooral focussen op de bovenkant na een dik jaar video-vergaderen. Hoewel je je in nogal onnatuurlijke hoeken moet manoeuvreren willen collega’s je rugdecolleté bewonderen, is de zomerjurk met rugdecolleté wel de ideale kandidaat voor het terras, het strand, het park of naar een bruiloft.

Less is more

Het fijne van zo’n jurk is dat-ie verder weinig opsmuk nodig heeft. Sterker nog: less is more. Met een knap sandaaltje en een goede zonnebril ben je er eigenlijk al. Draag voor het mooiste effect je haar vast – het is natuurlijke zonde als lange lokken alsnog het uitzicht blokkeren. Wel ook zo prettig als de mussen van het dak vallen.

Leuk aan deze trend is dat-ie in vele gradaties komt. Van minimalistisch en strak tot nonchalant met een bohemian vibe: voor iedere stijl is er wat wils. Dit zijn een paar van onze favoriete rugdecolleté looks:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Hanna Stefansson (@hannastefansson)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Marianne Smyth (@smythsisters)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Hannah Almassi (@hannahalmassi)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lydia (@femmeblk)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door MATILDA DJERF (@matildadjerf)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Amy Julliette Lefévre (@lefevrediary)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door VH. (@vivianhoorn)

Bron: Who what wear | Beeld: Getty