Sexy & fris: de ‘shaggy bob’ is het ultieme lentekapsel

Als één seizoen zich leent om rücksichtlos de schaar in je haar te zetten, is het de lente wel. Weg met al die ballast: met de komst van blaadjes aan de bomen is het tijd voor een frisse coupe. Hét kapsel van de lente van 2021 is een mix tussen de bob en ‘de shag’: meet de shaggy bob.

De shag is eigenlijk haar dat eruit ziet alsof je woeste seks hebt gehad. Het is rommelig met veel volume rondom de kruin. In de seventies was de shag al mateloos populair en deze lente/zomer is-ie dus in volle glorie terug. De bob draait al jaren mee en hebben we in de tussentijd in vele gradaties gezien. Dit jaar is-ie niet strak en puntgaaf, maar juist rommelig en sexy. De shaggy bob, dus.

Bob met een attitude

De shaggy bob is fris, chic én sexy: zeker als je lange tijd lang haar hebt gehad, is het leuk om je schouders weer eens te zien. De shaggy bob is een bob met een rock ’n roll-attitude. Je hoeft dus niet bang te zijn dat een korte coupe tuttig wordt. Dat zal allemaal, maar het zegt natuurlijk allemaal niks zonder plaatjes. Daarom: alsjeblieft, hier onze favoriete shaggy bobs om mee te nemen naar je volgende kappersbezoek.

Voor welke ga jij?

Bron: Glamour UK | Beeld: Getty