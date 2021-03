Steeds meer vrouwen doen aan ‘skin fasting’: wat is het en hoe doe je het?

Het wordt wel de detox voor je huid genoemd: skin fasting. Het is een nieuwe trend op het gebied van skincare en ten opzichte van de skincare routine met tientallen potjes en crèmes die eerst helemaal hot was, is dit veel simpeler.

Skin fasting

Skin fasting is een term die als eerst gebruikt werd door Mirai Clinial. Dit is een Japans beautybedrijf die rituelen uit het oude Japan gebruiken voor de verzorging van je huid. Skin fasting is gebaseerd op het idee van Hippocrates dat je heelt door te vasten. Vasten is geen onbekend fenomeen. Zo wordt er al jaren gevast door niet te eten. Op deze manier reinig je het lichaam van gifstoffen. Dit is ook hoe het werkt op je gezicht. Door een tijd geen beautyproducten te gebruiken, krijgt je huid rust en kan het even ademen.

Resultaten

Net als met veel huidverzorgingsproducten, kan het resultaat erg verschillen per huidtype. Helpt het dan ook wel echt als je weken geen skincare producten meer gebruikt? Zeker voor mensen met een moeilijkere huid kan het weglaten van producten juist voor meer issues zorgen. Misschien is één product weg laten of het geleidelijk afbouwen van de hoeveelheid producten dan beter? Om erachter te komen wat echt het beste is voor je huid heb je geduld nodig. Je huid zal eerst nog een tijd moeten wennen aan het afbouwen of weglaten van de producten die je eerst zo vaak gebruikte. Als je dan positieve resultaten ziet, kun je er natuurlijk gewoon mee door blijven gaan. Maar wordt je huid er alleen maar slechter van? Is het ook niet erg om toch weer de crèmes er weer bij te pakken.

Lees ook:

Wat dermatologen écht denken van alle viral skincare hacks op TikTok

Experts

De experts zijn het er niet helemaal over eens of skin fasting écht goed is voor je huid. Maar veel vinden wel dat een heleboel mensen een té ingewikkelde skincare routine hebben. Je huid detoxen kan eens in de zoveel tijd dan toch een goed idee zijn. Zorg wel dat je tijdens het skin fasten altijd zonnebrand blijft smeren en je huid niet laat uitdrogen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Rituals | Beeld: Getty