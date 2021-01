Dankzij de centrale verwarming en wandelingetjes door de snerpende kou kan je huid maar zo in erbarmelijke staat verkeren. Een droge huid is enorm vervelend en iets waar veel mensen – vooral nu – last van hebben. Deze hack belooft je daar na één nachtje slapen vanaf te zijn.

De ster van de show is in dit geval een potje ouderwetse Vaseline. Het petroleumsmeersel is anno 2020 weer populair dankzij de huidverzorgingstrend ‘slugging’.

Slugging

Slugging werkt simpel: nadat je je gezicht hebt schoongemaakt en een moisturizer of nachtcrème hebt aangebracht, smeer je de vaseline over je gezicht. Het idee is dat de Vaseline een barrière vormt waardoor je huid ’s nachts geen vocht verliest. Daarmee voorkom je dus droge, schrale plekjes en word je als extra bonus wakker met een stralende huid.

Geen verstopte poriën

Op TikTok is de huidverzorgingstrend een hit. ‘Petroleum heeft geen beste reputatie, maar is één van de beste ingrediënten om vocht in te sluiten zonder je poriën te verstoppen’, zegt TikTokker Hyram. Maar let op: als je huid wat vetter of gecombineerd is, kun je deze trend misschien beter overslaan. Je kunt er ook voor kiezen de Vaseline alleen aan te brengen op de droge plekjes in je gezicht in plaats van je gehele gezicht. Dat is ook een goede oplossing als je liever niet met een plakkerig gezicht op je kussen ligt.

