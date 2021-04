We komen ze tegenwoordig in iedere winkel en op iedere website tegen: de stringbody. De bodysuit is ontzettend hoog uitgesneden, waardoor je een stukje van je blote heupen laat zien. De perfecte trend dus voor die warme zomerdagen.

Bodysuit

We kennen natuurlijk allemaal de zomertrend uit 2020: de bodysuit. Dit kledingstuk kenmerkt zich door de stof die helemaal doorgaat tot tussen je benen. Door de strakke en getailleerde stof, ontstaat er een langwerpig en sexy silhouet. De stringbody leidt zich van de bodysuit af, alleen is de uitsnede iets extremer waardoor je heupen worden blootgesteld. Combineer dit kledingstuk met een jeans met een hoge taille en je bent sexy én comfortabel gekleed.

Eighties

Dit is niet de eerste keer dat we de stringbody tegenkomen in de fashion industrie. Steeds vaker maken kledingtrends van vroeger een comeback. Zo ook de sexy bodysuit: deze zien we vooral in de jaren 80 terug. Nu, flink wat jaartjes later, spotten we hem steeds vaker in kledingwinkels en op Instagram.

Recycling

Heb je nou geen stringbody in je kast hangen? Geen probleem. Een badpak met een iets hogere uitsnede dan normaal leent zich hier perfect voor. Wanneer je naar het strand gaat, sla je daarmee ook gelijk twee vliegen in een klap. Die badpak had je namelijk toch al aan.

Inspiratie

Speciaal voor jou hebben we Instagram al doorgespit om de nodige inspiratie te vinden voor het dragen en combineren van de stringbody.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝒫𝑒𝓎𝓉𝑜𝓃 𝓈𝓂𝒾𝓉𝒽 (@misspeytonsmith)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Roxanne Kwant 📸⚡️🔥 (@roxannekwant)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kylie 🤍 (@kyliejenner)

