Nieuw jaar, nieuwe rondes, nieuwe kansen. En misschien ook wel het jaar waarin je éindelijk die tattoo neemt, of juist op jacht gaat naar een nieuw design om aan je huidige verzameling toe te voegen. Inspiratieloos? Dít zijn de tattootrends van 2021.

Twaalf nieuwe maanden klonken nog nooit zo aantrekkelijk. Na alle ellende van 2020 voelen we ons aan de start van 2021 hoopvoller dan ooit. We dromen over terrasjes, festivals en onze geliefden knuffelen. En precies die hoopvolle stemming en dromerige mood zie je terug in de tattootrends van dit jaar.

1. Space Tattoos

Door de coronamaatregelen hadden we allemaal meer tijd dan ooit om na te denken, aan onszelf te werken en ons af te vragen waarom we op aarde zijn. Dat klinkt zweverig, maar be honest: de kans is groot dat jij je deze vraag ook hebt gesteld. Hierdoor zien we als tattoo trend veel sterrenbeelden, sterrenstelsels en andere tatoeages met een kosmisch thema de revue passeren.

2. Handpoked tattoos

De handpoked tattoos maken dit jaar ook hun opmars en zullen omarmd worden door een groter publiek. Deze tatoeages worden niet met een elektrische naald gezet, maar – zoals de naam al doet vermoeden – met de hand. Dit is een ouderwetse techniek waarbij ieder stipje handmatig gezet wordt, wat voor een natuurlijker effect zorgt.

3. Bloemen

We hopen allemaal van harte dat dit jaar fleuriger en vrolijker wordt dan het jaar dat we achter ons gelaten hebben. En daarmee is de trend van de bloementatoeages nóg groter geworden dan -ie al was. Klein en subtiel, of groter en opvallend: bloemen in in 2021 een grote hit.

4. Handversieringen

Je kent het wellicht van de henna tekeningen, maar in 2021 zullen volgens trendwatchers steeds meer mensen hun handen versieren met permanente patronen. Denk aan kleine, fijne lijntjes met letters, figuurtjes of cijfers. Opvallend en gedurfd, maar juist daarom origineel en bijzonder.

5. Symbolische betekenis

Nog een trend die we veel zullen gaan zien dit jaar zijn tattoos met een symbolische betekenis of vorm. Demi Levato is de trendsetter, want de zangeres liet een kruis op haar hand zetten om haar geloof te eren. Spirituele tekens, zoals het teken voor hoop, verbinding of andere symbolen die voor jou een bijzondere betekenis hebben zullen steeds gezet worden in 2021.

