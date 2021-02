Oeps: dit zijn dé drie tekenen dat je je haarborstel moet vervangen

Veel verzorgingsproducten moet je eens in de zoveel tijd vervangen of schoonmaken en let’s be honest: vaak vergeten we dat. Net als je tandenborstel, moet je je haarborstel óók vaker vervangen dan je denkt.

Dít zijn drie tekenen dat je je borstel in moet leveren voor een nieuwe. En snel ook nog.

Haarborstel vervangen

Logisch misschien, maar je haarborstel is eigenlijk niet zo heel erg fris. Als het goed is, borstel je minstens één keer per dag je haren. En in je haren zitten bacteriën – en hoe vaak je het ook wast, bacterie-vrij zal het nooit zijn. De bacteriën blijven in je borstel zitten en wanneer je deze niet vaak genoeg vervangt, dan kan het ervoor zorgen dat de borstel geen goede (en gewenste) werking meer zal hebben. Dat kun je aan deze dingen merken.

1. De pinnen van de borstel zijn kapot of verkleurd

De pinnen in je borstel zijn natuurlijk het allerbelangrijkst voor een goede werking. Als je eenzelfde haarborstel te lang hebt, is er een grote kans dat deze pinnetjes óf voor een deel al kapot zijn óf niet meer dezelfde kleur hebben als eerst. Kapotte pinnetjes borstelen al niet fijn, maar daarnaast is het ook niet echt gezond voor je haren. Haast je naar de winkel voor een nieuwe dus!

2. De borstel zit vol met haren en stof

Het is natuurlijk hartstikke normaal als er haren in je borstel blijven zitten, want daar is-ie natuurlijk voor. Maar wanneer je een borstel té lang hebt en je de kleur van de bodem niet meer kunt zien door al die vastzittende haren en stof, is het misschien wel tijd voor een nieuwe.

3. Je haar zit na het borstelen niet in model

Oké, dit ligt misschien niet altijd aan de borstel, maar het zou zeker wel kunnen. In de borstel blijft veel vettigheid en viezigheid zitten, en wanneer je je haar telkens opnieuw borstelt kan dit ook weer in je haar terecht komen. Hierdoor krijg je vettig haar dat niet op z’n plek blijft zitten. Gebeurt je dit vaak én ziet je haar er niet helemaal fris meer uit? Dan is het waarschijnlijk tijd voor een nieuwe borstel. Zeg maar gedag tegen die bad hair days.

Bron: Libelle | Beeld: Getty