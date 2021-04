Even terug in de tijd: terug naar toen je lichtgevende sterren op het plafond plakte, er posters van Orlando Bloom in je kamer hingen en je de deur niet uitging zonder plastic choker en sjaaltje in je haar. Je kunt je innerlijke puber weer omhoog halen, want haarsjaaltjes zijn weer helemaal terug van weggeweest.

Werp een blik op Instagram en het is in een klap duidelijk: een sjaaltje in je haar is niet suf maar hip. En het is nog ideaal ook, want het is daarmee een perfecte manier om het wassen van je haar op een modieuze manier wat langer uit te stellen.

À la Hepburn

Deze trend brengt ons eigenlijk nog verder terug in de tijd. Want sterren als Audrey Hepburn en Brigitte Bardot droegen ook geregeld sjaaltjes in hun haar. Zij combineerden het dan met een grote zonnebril, wat hun direct die fancy, klassieke en ietwat mysterieuze uitstraling gaf.

View this post on Instagram A post shared by Audrey Hepburn ✨ Fanpage (@my.fair.roman.holiday)

Diverse stijlen

Maar de modemeisjes van Instagram vertellen ons dat het ook nu weer kan. Je kunt de sjaaltjes op meerdere manieren dragen, en het zo combineren dat het perfect bij jouw stijltje past. Van vintage en dromerig, tot stoerder of juist heel klassiek. En ook wat kleur en print betreft kun je het zo bont maken als je zelf wilt.

View this post on Instagram A post shared by Lison Sebellin (@lisonseb)

View this post on Instagram A post shared by @fashyfits

View this post on Instagram A post shared by Hannah | Paces West (@paceswest)

View this post on Instagram A post shared by Lison Sebellin (@lisonseb)

