‘Tiger Daylily’ is de nieuwste (en mooiste) haartrend van ’t moment

Tiger Daylily klinkt als de naam van een baby uit Hollywood, maar laat de naam je niet van de wijs brengen: het is namelijk de benaming van de nieuwste haartrend. Daar waar sommige trends niet helemaal ons ding zijn, vinden we deze móói.

Een nieuw seizoen, een nieuw hoopgevend geluid vanuit de overheid (terrasjes open, yes please) een nieuwe garderobe en dus ook een nieuwe haarkleur. Een make-over voelde nog nooit zo passend als nu.

Opvallende kleuren

Als we een blik op de grootste haardtrends du moment werpen wordt een ding heel snel duidelijk: onze haardos mag opvallen deze lente. Saaie, ingetogen kleurtjes mogen we zonder pardon links laten liggen. Opvallende, intenste en warme kleuren zijn waar het om draait. Denk: een coupe à la Beth Harmon uit Netflix’s The Queen’s Gambit.

View this post on Instagram A post shared by Koto Salon (@koto_salon)

Tiger Daylily

En zo ontstond ook de nieuwste kleur: Tiger Daylily genaamd. ‘Het is een gedurfde, koperen tint die de warme ondertonen in je huid doet opvallen. Of je nu je grijstinten wilt verdoezelen of gewoon een nieuw koper wilt proberen, deze kleur is het’, aldus kapster Leianna Hillo, hoofdkleurspecialist tegen Popsugar.

Koperachtige tint

De tint werkt het beste met een blonde basis, hoewel deze met enig doorzettingsvermogen ook kan worden bereikt op donkere haarkleuren. ‘Als je natuurlijke haarkleur wat donkerder is, kun je je kleurspecialist vragen om je basis een of twee niveaus lichter te maken, en vervolgens echte tonen van boterachtig koper aan te brengen’, aldus Leianna.

