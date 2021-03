We weten ook wel dat we de wereld noch mensenlevens ermee redden, maar toch kan het kiezen van een nagellalkleur ons enorm bezighouden. Noem ons oppervlakkig, maar een strak gelakte nagel stemt gewoon vrolijk. Driewerf hoera dus nu de salons weer geopend zijn, alleen: welke kleur moet je dan in vredesnaam kiezen?

Hoe dol we ook zijn op moody winterkleuren: dit is het moment om de lente in te luiden. Een opvallende kleur is een blikvanger en een statement tegelijk. Maar ja: dan zit je in de nagelsalon met op schoot een waaier vol snoeperige kleuren en blijkt kiezen schier onmogelijk. Lifehack: bepaal van tevoren in ieder geval alvast iets van een richting en wat je níet wil. Om je nog verder te helpen, hebben we de drie populairste tinten nagellak van komende lente voor je op een rij gezet.

1. Retro groen

Verrassend én heel erg jaren zeventig: retro groen. Nailartist Hang Nguyen is verantwoordelijk voor de nagels van onder meer Mindy Kaling en Isla Fisher en voorspelt dat deze specifieke kleur het helemaal wordt dit voorjaar. Nog mooier als je de kleur combineert met een seventies look die niet zou misstaan aan de Franse Rivièra.

2. Frisse mint

Het heeft even geduurd, maar het lijkt erop dat de kleur mint dit jaar een comeback maakt. Dat zegt althans nagelstylist Mazz Hanna, en zij kan het weten want ze is verantwoordelijk voor de nagels van Julia Roberts, Emma Roberts en Nicole Richie. ‘Het is tijdloos, seizoensloos en staat mooi bij iedere huidskleur.’ Niet je ding? Mazz verwacht ook dat nude nagels voorlopig nog wel even blijven.

3. Bubblegum roze

Als onze inner 6-jarige ergens blij van wordt, is het wel de kleur bubblegum pink. Goed nieuws, want volgens nail artiest Queenie Nguyen wordt het meisjesachtige roze de ultieme kleur van de lente. Het is fel en uitgesproken, maar ook lief, snoeperig en niet onbelangrijk: deze kleur roze zich makkelijk combineren met alle andere kleuren.

