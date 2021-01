Klaar voor wat anders? Titanium grijs is dé haartrend van 2021

Ja, we weten het: de kappers zijn gesloten. Balen als je kort of geblondeerd haar hebt. Om het moment waarop de kappers weer open zijn nog heuglijker te maken, kunnen de waaghalzen onder ons dan de nieuwste haartrend omarmen en hun haardos titanium grijs laten verven.

Grijs?! Ja, echt. Dat klinkt misschien niet direct aantrekkelijk, maar deze variant is écht heel mooi.

Coronatrend

Tatianium grijs is dé trend van het moment. 2021 is nog maar net van start gegaan, maar als we sociale media mogen geloven is het hipper dan hip om je haar van een zilverachtige grijstint te voorzien dit voorjaar. De trend lijkt geboren te zijn uit nood, want doordat de kapper dicht zijn hadden vele vrouwen plots een grijze uitgroei. En wat doe je dan? Juist, dan omarm je jouw mooie grijze haardos! Op social media is de hashtag #greyhairdontcare dan ook al langere tijd hartstikke trending.

Ice queen look

Zilverachtig grijs met een blauwe of paarse ondertoon, dat klinkt al een stuk aantrekkelijker en mooier dan gewoon simpelweg ‘grijs’ niet? En dat is precies waar titanium grijs voor staat. In plaats van het witte, lichte grijs dat we al langere tijd voorbij zien komen, is deze trend donkerder en dieper van kleur. Mocht je jouw outing na corona helemaal extravagant willen maken, kun je zelfs kiezen om highlights in lavendel of lichtroze of -blauwe tinten aan je grijze lokken toe te voegen.

Benieuwd hoe dat er dan uit komt te zien? Onderstaande beelden bieden inspiratie. Durf jij het aan?

Bron: HLN | Beeld: Unsplash