Dat lees je goed: Tramp stamps maken een comeback

Even een kleine trip down memory lane: terug naar het tijdperk van Britney Spears en Justin Timberlake, de lage jeans en de tramp stamps. Je weet wel, die tattoo op je onderrug. Er hangt een ietwat ordinair tintje aan deze tattoos, maar geloof het of niet: hij maakt een comeback.

Als je hem in een opwelling hebt laten zetten en daar al jaren flinke spijt van hebt, kun je hem nu zonder pardon weer trots showen. Want anno 2021 is het weer hartstikke hip om een gewei op je onderrug te laten tatoeëren.

Ode aan de zero’s

Tramp stamps, dus. Sterren als Britney Spears, Christina Aguilera en Drew Barrymore lieten er in de begin van de zeroes allemaal eentje op hun onderrug zetten. En ja, jaren later lieten ze deze ook weer weglaseren. Maar nu is de tattoo weer hip. Het lijkt haast een ode te zijn aan dit tijdperk waar we soms nostalgisch aan terugdenken.

Comeback

Bijna elke modetrend uit het begin van de jaren 00 is weer teruggekeerd, inclusief jeans met een extreem lage taille, blauwe eyeliner en zelfs strings die boven je broek uitkomen. Hetzelfde geldt voor de tattoo, die steeds vaker gezien wordt op Instagram en in campagnes van modemerken.

Plaktattoos

Dit geldt voor de echte getatoeëerde variant, maar ook plaktattoos worden uitbracht zodat je de trend op minder permanente manier kunt rocken. En da’s wellicht aan te raden, gezien het laseren van een tattoo geen pretje is én trends komen en gaan. Me dunkt: een gevalletje Britney ‘Oops I did it again’ is in dit geval niet écht aan te raden.

