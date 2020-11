Net als Khloe Kardashian van blond naar bruin haar? Zo pak je dat aan

Hoe mooi blond ook is; als je van nature brunette bent, weet je alles van never ending uitgroei en gortdroge punten. Khloe Kardashian had daar kennelijk genoeg van en liet zichzelf weer omtoveren tot brunette. Wil je dat ook? Ga dan goed voorbereid aan de slag.

Het is namelijk niet zo simpel als een pakje bruine verf over je blonde lokken gooien. Grote kans dat dat je dan uiteindelijk alsnog in de kappersstoel belandt.

De juiste bruintint

Je kunt natuurlijk wel thuis aan de slag gaan, maar kom dan goed beslagen ten ijs. Bij de kapper zit je safe, al is het dan nog steeds raadzaam van tevoren te bedenken wat je wil. Succes valt of staat in dit geval met de juiste bruintint.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Spelen met de tint

Hoe ontdek je dan welke bruintint bij je past? Het zit ‘m volgens haarstylist Josh Keller in de ogen en je huidskleur. ‘Ik denk dat mensen weleens vergeten dat er net zoveel tinten bruin als – blond zijn. Je kunt spelen met bruin door de ondertoon te veranderen. Kijk naar koele en warme tinten die je huid- en oogkleur complementeren.’

Rijke mokkakleur

Heb je een lichte huid en blauwe ogen? Dan is een assige tint met een béétje rood mooi. ‘Het as neutraliseert de contrasterende kleur van de huid’, aldus Josh. Datzelfde geldt voor donkere huidskleuren. Kijk welke kleur je wil benadrukken of juist neutraliseren. ‘Een rijke mokkakleur staat prachtig op een donkerdere huid omdat het de natuurlijke warmte van de huid complementeert.’

Eenmaal gekleurd vragen je bruine lokken om het nodige onderhoud. Het laatste wat je wil is dat de kleur meteen vervaagt. Spoel na het douchen je lokken af met koud water. Dat sluit de haarschubben en zorgt voor ongekende glans. Gebruik ook altijd een hittebeschermingsproduct wanneer je met föhns of stijltangen aan de slag gaat. Daarmee voorkom je dat de kleur dof wordt.

Ter inspiratie zetten we nog een paar celebs met de mooiste tinten bruin op een rij. Op naar de kapper!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bella 🦋 (@bellahadid)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jessica Biel (@jessicabiel)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ciara (@ciara)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kaia (@kaiagerber)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Emily Ratajkowski (@emrata)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lily Collins (@lilyjcollins)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Glamour UK | Beeld: Brunopress