Van deze nostalgische sieradentrend uit de nineties worden we héél vrolijk

Het zijn geen moodringen en ook geen chokers, maar is wel een sieraad dat net zoveel nostalgie oproept: acrylringen. Als je van verfijnde juwelen houdt, is deze misschien niet voor jou. Houd je wel van een statement en een goede dosis funk? Dan kun je je hart ophalen met deze dikke acrylringen.

Ze zijn onder Dua Lipa en Bella Hadid al een dikke hit, dus dan weet je het wel: niet meer aan te slepen. Op TikTok zoemen de plastic ringen al een tijdje rond onder de coolste influencers. De kleurrijke ringen worden dan ook getipt als een van de grootste trends van komende zomer.

Niet subtiel

Zoals gezegd zijn de plastic ringen allesbehalve minimalistisch. Ze zijn groot van formaat, komen in felle kleuren en zijn al dan niet versierd met steentjes en metallic accenten. Niet subtiel dus, maar dat verklaart ook meteen waarom het zo’n hit is op social media.

Het merk dat Bella en Dua Lipa het meest dragen heet La Manso en komt uit Barcelona. ‘Wij willen je vergezellen bij cocktails, in de rij voor de supermarkt, in de sportschool of het zwembad’, schrijft het merk op de site. Al zijn de ringen ook de showstoppers van iedere Zoom-meeting.

Ben je een creatieveling met wat tijd om handen? Dan kun je de acrylringen ook zelf maken. In de onderstaande TikTok-video zie je hoe dat werkt.

Bron: Glamour UK | Beeld: Brunopress