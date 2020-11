Hack of hoax: van tandpasta zouden je nagels sneller groeien

Het ijverige handen wassen kan zijn weerslag hebben op de conditie van je nagels. Misschien zijn ze droog, broos en breken ze sneller af dan normaal. Verschillende YouTubers en TikTokkers claimen dat tandpasta op je nagels smeren het antwoord is op dit kleine leed.

De tandpasta-believers brengen de pasta aan op hun nagels en laten dat een paar minuten zitten om het vervolgens af te spoelen. Dat zou het geheim zijn om je nagels snel te laten groeien. Klinkt te goed om te waar zijn? Nou eh… hate to break it, maar dat is het dus eigenlijk ook.

Mooiere nagels

Volgens experts bestaat er geen enkel bewijs dat tandpasta daadwerkelijk voor zorgt dat je nagels sneller groeien. Tóch kan het wel de moeite waard zijn. Tandpasta kan namelijk het uiterlijk van je nagels wel verbeteren. Het maakt het nagelwit namelijk witter en verwijdert vlekjes. Dat is te danken aan de baking soda die in sommige tandpasta zit: die wit je nagels op dezelfde manier waarop het je tanden witter maakt.

Nagellakresten

Daarom kan tandpasta ook effectief zijn om hardnekkige nagellakresten te verwijderen. Ook de waterstofperoxide in tandpasta kan helpen je nagels er beter uit te laten zien. Handig als je nagels bijvoorbeeld geel zijn uitgeslagen door rode nagellak.

Er is wel een maar: pas op als je snel huidirritaties krijgt of allergieën hebt. Dan ben je na het smeren van tandpasta waarschijnlijk alleen maar verder van huis.

Bron: Byrdie. | Beeld: iStock