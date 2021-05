‘Vanille’ is de nieuwe haarkleurtrend voor deze zomer

Dit wordt de zomer van de lichte haarkleuren. Billie Eilish en Anna Nooshin gingen je al voor, en we geven ze groot gelijk. Als je nog inspiratie zoekt voor een mooie tint blond, is de kleur ‘vanille’ misschien wat voor jou.

Vanille: de nieuwe haarkleurtrend zomer 2021

Deze zomer zullen we dus veel lichte haarkleuren gaan zien. En velen van ons zijn ook wel toe aan iets nieuws. Een frisse start. En hoe kun je die beter beginnen dan met een lichtblonde coupe? Daarom zal de haarkleur vanille er eentje zijn die we in de zomer veel tegen zullen komen. Icy blond was al een grote hype, maar vanille is een stuk warmer en zachter.

Een nieuwe look

Dat het nemen van zo’n nieuwe haarkleur je hele uitstraling verandert, dat is zeker. Deze haarkleur staat het beste als je huid een warme ondertoon heeft. Je kunt ervoor kiezen om je uitgroei dezelfde kleur te laten verven, of deze juist wat donkerder te laten voor wat meer diepte.

Lange zit

Het ziet er allemaal super mooi uit, maar je moet er wel geduld voor hebben. Haarstylist Romeu Filipe liet aan Glamour weten dat het wel tot 12 uur (!) kan duren om precies deze kleur te bereiken. Maar het resultaat mag er dan zeker weten wel zijn!

