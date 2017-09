6x dit wil je weten over veilig zonnen

Strikvraag: noem het grootste orgaan van de mens. Denk jij zo 1,2,3 aan de huid? Nee hè? Toch is het zo. En zeker met tropische temperaturen is het extra belangrijk om goed voor je buitenkantje te zorgen tijdens het zonnen.

VIVA samen met VSM

Bruin worden zonder bonje? Het kan, en Kiki Duren (23) van blog Tête-a-Tête vertelt je hoe.

“Goed, ik zal niet de schijnheil uithangen en meteen met de billen bloot gaan: mijn huid beschermen tegen de zon vond ik tot mijn twintigste maar ingewikkeld. Sterker nog, overbodig. Ik behoorde tot het ‘Ja maar ik verbrand toch nooit type’. Of ik me daar nu voor schaam? Eh, ja. Ik verbrande namelijk toch altijd wel íets. Dan stond ik op de hotelkamer onder de douche en dacht ik verrek, die schouders prikken toch wel een beetje ja… Geen ramp zul je misschien denken, want de volgende dag is het gevoel vaak alweer weg, maar dat steeds dat ‘kleine beetje’ verbranden kan op de lange termijn ergere gevolgen hebben dan je denkt.”

Dus is het tijd voor een grote zonnebrandguide: de zes meest gestelde zonnevragen + antwoorden voor een zomers bruin kleurtje door veilig te zonnen.

1. Allereerst: met welke factor smeer je?

In het algemeen geldt: smeer je in Nederland bij dagelijkse buitenactiviteiten in met factor 15. Denk aan op het terras zitten, chillen in het park of een wandeling maken aan het strand. De KWF Kanker Bestrijding adviseert minimaal factor 30 als je uitgebreid gaat zonnen of op een zonvakantie gaat. (Ook bij wintersport.)

2. Wat als je een lichte huid hebt?

Afhankelijk van je huidtype, kun je gaan opschroeven qua factor. Hierbij geldt natuurlijk altijd: liever te veel dan te weinig. Elke huid werkt anders. Met een lichte huid die snel verbrandt gebruik je mínimaal factor 30. Heb je een licht getinte huid en word je snel bruin, dan heb je in principe voldoende aan factor 15/20. Ook belangrijk: ga niet te zuinig met zonnebrandcrème om. De filters in de producten werken optimaal wanneer ten minste 30 ml per keer over het lichaam wordt uitgesmeerd. De meeste mensen gebruiken nog niet eens de helft.

3. Wanneer begin je met smeren en hoe vaak smeer je op een dag?

De grootste fout die we maken is pas smeren op het moment dat we ‘denken’ het nodig te hebben. Beter is om je meteen ’s ochtends al in te smeren voordat je de deur uitgaat, waardoor je meteen beschermd bent. Op je zonnebrand staat meestal precies aangegeven hoe vaak je de handeling moet herhalen (houd anders om de twee uur aan) en iedere keer als je de zee in bent geweest, het zwembad of sportieve activiteiten hebt gedaan is het slim om te herhalen.

4. Is mijn zonnebrand van vorig jaar nog houdbaar?

Een crème is -mits op de juiste manier bewaard- na aankoop nog 1 tot 2 jaar houdbaar. Na openen is het product beperkt houdbaar. Op elke verpakking wordt met een potje en een getal aangegeven hoe lang het product houdbaar is. Let wel op: nadat de verpakking geopend of warm geworden is, wordt de beschermingsfactor lager. Je zonnebrand geeft dan niet altijd meer volledige bescherming. Bewaar je zonnebrandcrèmes dus niet te lang en niet in de volle zon. (bron: KWF).

5. Betekent waterproof dat ik me na het zwemmen niet meer hoef in te smeren?

Nope. De wet vereist bij gebruik van de term ‘waterproof’ dat na 40 minuten zwemmen, de beschreven SPF nog steeds gehaald wordt. Maarrrr dit betekent niet dat je na die ene insmeerbeurt de hele dag in en uit het zwembad kan springen. Ook door het afdrogen met een handdoek wordt vaak een deel van de zonnebrandcrème verwijderd.

6. Toch even misgegaan en licht verbrand?

Blijf allereerst vooral een tijdje uit de zon. En nog een tip die ik kan meegeven: smeer je huid een paar keer per dag in met VSM Derma Calendulan zon voor de nodige verkoeling en verzorging. Het plakt niet, voelt super hydraterend en voor mij werkt het perfect als aftersun om het vochtgehalte op peil te houden.

Weer helemaal bij? Top! Dan kan ik niets anders zeggen dan: geniet van de zon en maak ze jaloers hè, daar op dat strand.