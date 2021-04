Zet je vetrolletje in ’t zonnetje met deze romantische tattoo

We kunnen steen en been klagen over rugspek en love handles, maar we kunnen daar nu ook voor eens en altijd mee ophouden en die vetrolletjes omarmen. Of nog beter: vieren. Tattoo artist Carrie Metz-Capurosso vond een prachtige manier om huidplooien in het zonnetje te zetten.

In haar zaak merkte Carrie vaak dat mensen een tattoo zetten op de plek die een slank of gespierd gedeelte van hun lijf accentueert. Ze hoort ook vaak mensen die pas een bepaalde tattoo willen als ze zijn afgevallen. ‘Ik heb zelden tattoo’s gezien special voor volle mensen’, zegt de tattoo artist. Ze zette haar creativiteit aan het werk en kwam zo op een prachtig idee: de ‘roll flower’.

3D-kunstwerk

De roll flower is een tattoo die als het ware vetrolletjes sierlijk omlijst. De huidplooien worden onderdeel van de tattoo. Het resultaat is een romantisch plaatje dat bijna een 3D-kunstwerk is. Carrie hoopt dat ze met dit idee iets in beweging zet. ‘Ik hoop dat dit soort tattoos even normaal worden als enkeltatoeages. En dat dik zijn gezien kan worden als iets neutraal, in plaats van iets goed of slecht.’

‘Fatness is not a failure’

Op de vraag hoe de tattoo eruit ziet als je afvalt, heeft ze een gevat antwoord. ‘Waarom kijken we naar een vol lichaam als iets dat veranderd of gefixt moet worden? Ik wil net dat ‘dikke’ mensen niet in een constante strijd met hun gewicht verwikkeld zijn. Fatness is not a failure.’ Hatsa: een quote die ze op een bovenarm of onderrug kan.

Bron: HLN | Beeld: Instagram