Sinds pak ‘m beet maart dit jaar dragen we vooral leggings, joggingbroeken en… nou ja, dat – misschien zo nu en dan afgewisseld met een wijdvallende jurk of een paar shorts in de zomer. Zo niet Victoria Beckham. Die droeg zelfs gedurende de strengste lockdown ie-de-re dag een paar jeans.

Je begrijpt: we hebben het in dit geval niet over de jeansleggings die een aantal jaar geleden hip waren. Victoria koos voor vintage denim, wat betekent dat er minimale stretch in de broek zit. Dat vertelt ze in een gesprek dat ze voor Vogue voerde met Sienna Miller.

Nooit elastiek

‘Ik draag nooit iets met een elastische taille, tenzij ik naar de sportschool ga. Dat doe ik niet. Absoluut niet’, zegt de modeontwerper resoluut. ‘De meeste dagen droeg ik vintage jeans met een T-shirt. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik absoluut niet aan de trainingspakken zou gaan.’

Gelukkig is daar ook Sienna Miller, voor de meer menselijkere noot in het gesprek. ‘Ik droeg in maart, april en mei pyjama’s. Geen elegantie, geen make-up, uitgroei.’ Posh vertelt dat haar spijkerverslaving haar inspireerde een denimcollectie uit te brengen (aha, daar zit dus het addertje onder het gras – slimme marketing). ‘Omdat denim in die eerste lockdown zo belangrijk voor me was, besloot ik dat het ook een grote rol moest spelen in de nieuwe collectie.’

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Vol in de maquillage

Ze doet er nog een schepje bovenop en vertelt dat ze tijdens de lockdown ook vol in de maquillage zat. ‘Het gaf me tijd om meer te experimenteren met producten. Ik was vooral bezig met huidverzorging en zorgde ervoor dat ik genoeg dronk en genoeg slaap kreeg, wat vaak vrij lastig is. Ik besefte dat ik geen slechte visagist ben. Niet zo handig met haar, maar zeker geen slechte visagist.’

Dat gen blijkt ze over te hebben gedragen op dochter Harper. ‘Zij is er echt heel goed in. Ze kan nu al contouren als een professional. Ze weet wat ze mooi vindt, maar voor nu is het gewoon zij en ik en doen we dat alleen binnenshuis. Ik vind haar nog te jong om buiten make-up te dragen, maar het is wel een leuk tijdverdrijf. Zij doet mijn make-up en ik leer haar de fijne kneepjes.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Glamour UK | Beeld: Brunopress