Met föhns, krul- en steiltangen kun je de prachtigste kapsels creëeren, maar van de hitte van zo’n apparaat knapt je haar bepaald niet op. Dat het dus belangrijk is dat je altijd een product met hittebescherming gebruikt voor je aan de slag gaat, bewijst deze video.

Soms heb je haast en denk je: ja ja, laat die hittebescherming maar even zitten. Die droge lokken los je wel weer op met een serum of een haarmasker. Verkeerd dus. De hitte droogt je haarpunten niet alleen uit, maar kan ook zorgen voor gespleten punten en pluis. Gedane schade is niet meer terug te draaien en omdat het nog wel even duurt voordat de kapper die droge punten eraf kan knippen, kun je nu maar beter extra lief zijn voor je haar.

Broodrooster

Nog niet overtuigd? Kijk dan even naar deze video van haarstylist Samantha Cusick. Met een metalen sjabloon sprayt ze hittebescherming op een boterham. Die boterham gaat vervolgens in een broodrooster. ‘Speciaal voor alle visuele studenten’, grapt ze. De beelden liegen er in ieder geval niet om…

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Samantha Cusick (@samantha.cusick)

Geroosterd haar? No thanks.

Bron: Glamour UK | Beeld: Getty