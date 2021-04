VIVA’s 5 Favorites: 5x de mooiste Ibiza home decoraties met pluimen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 Favorites onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: 5x de mooiste decoraties voor bij jou thuis van Mes-ja.

Mes-ja staat heeft op hun website de mooiste accessoires om je huis gezellig aan te kleden. Maar de webshop staat bekend om de Sunny. De Sunny is een prachtig item die in bijna elk interieur past. Hang jij de Sunny aan de wand of zet je hem liever op de kast?

De sunny’s die op uitverkocht staan kun je via email pre ordenen. Je kunt je wens mailen naar info@mes-ja.nl

Sunny Belize is gemaakt van prachtige smalle pluimen die een fluffy uiterlijk hebben. De Sunny staat prachtig op een kast of hang hem aan de wand.

Deze Sunny kost €59,95

Prachtige Sunny met witte en blonde pluimen. Deze sunny is ongeveer 85 cm breed en 55 cm hoog. Omdat ze met een natuurlijk product werken kunnen de afmetingen iets afwijken. Alle Sunny’s worden geleverd met een ophang systeem.

Deze Sunny kost €77,75

Nog zo een rachtige Sunny. Deze Sunny is gemaakt met zacht bruine en beige pluimen. Hij is ongeveer 85 cm breed en 55 cm hoog. Maar hou er ook bij deze Sunny rekening mee dat de maten kunnen afwijken omdat er met natuurlijke producten wordt gewerkt.

Deze Sunny kost €69,95

Wat een leukerd deze Sunny bleached morningsun. Deze Sunny is een suptiele eyecatcher voor jouw interieur. Deze Sunny is maat S en is 85 cm breed en 50 cm hoog.

Deze Sunny kost €29,95

5. Sunny Santorini M | Mes-Ja And last but not least. Deze prachtige nieuwe Sunny!! Dit is de Sunny Santorini met prachtige gebleekte pluimen. Wat een pareltje!

Deze Sunny kost €89,95