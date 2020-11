VIVA’s 5 Favorites: 5x betaalbare make-up perfect voor tijdens het thuiswerken

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 Favorites onze favoriete producten, spullen en hebbedingen. Met deze week: 5x betaalbare make-up waardoor je achter je laptop on point bent.

Ondanks het feit dat we moeten thuiswerken, wil je wel goed en verzorgd voor de dag komen, toch? En dat is weer een goede reden om die ene leuke poeder, mascara of lipgloss in te slaan 😉

Een mooi, egaal en getint gezicht

Tegenwoordig hoef je helemaal géén dikke plamuurlaag meer op te smeren om goed voor de dag te komen. Want less is more. Met de Note Cosmetique 01 BB Cream van de Kruidvat creëer jij een mooie, egale basis die je huid doet stralen. En het is geschikt voor iedereen: ook voor jouw huidskleur, dus. De BB Cream is dermatologisch getest en parabenen- en dierproefvrij. En het allerleukste: de BB cream is voor een prikkie te koop bij de Kruidvat.

Wakker worden met een zachte, stralende huid

Wil jij ook graag wakker worden met een stralende en zachte huid á la Doutzen Kroes? Nou, dat kan met de Solid Night Balm! De Solid Night Balm is een handgemaakte balsem die de huid voedt tijdens de nacht. De balsem bevat onder andere cacaoboter en abrikozenolie die de huid hydrateert. Zo krijg jij s’ ochtends die zachte én stralende huid waar je altijd van droomde. Beter voor het milieu ook, een solid cream, in plaats van weer een plastic tube leegknijpen. En dat voor maar €25,00.

Een mooie, intense oogopslag

Tijdens de meeting met je collega’s wil je wel graag goed voor de dag komen zonder die wallen of panda-ogen. En deze Etos Long Lasting Eye Pencil helpt daarbij. Je kunt heel makkelijk de ogen omlijnen en inkleuren om die indrukwekkende oogopslag te creëren. De Etos Long Lasting Eye Pencil Black heeft een langhoudende, intense zwarte kleur en is te koop voor maar €2,99.

Zijdezachte lippen

Wil jij kisseable lips? Voor precies niemand die tegenover je zit? Nou, dat ga je krijgen met deze pH-lippenbalsem. De lippenbalsem van Hema past de kleur aan de pH van jouw lippen. Hoe cool? Bovendien bevat het product verzorgende ingrediënten zoals: shea boter, olijfolie en vitamine E die zorgen voor een hydraterende werking. De lippen zullen dus zijdezacht aanvoelen én zijn helemaal kiss proof! Verkrijgbaar in drie kleuren: roze, rood en oranje.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door B.A.E. (@bae.byhema)

Shine bright like a diamond

Goed, om je look helemaal compleet te maken gebruiken we de Etos Highlight Stick. Deze highlight stick laat je gezicht stralen en je gelaatstrekken komen daardoor nóg beter en mooier uit. De stick is super makkelijk te gebruiken, want je hoeft het alleen maar te deppen (of te rollen) over je gezicht. Voor de ultieme look breng je de Etos Highlight stick aan op de jukbenen, neusrug, cupidoboog en onder je wenkbrauwen. Wat ook mooi is, is op de sleutelbenen een laag smeren. You are ready to go (nowhere) voor maar €4,99.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Etos (@etos)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Instagram, Etos, Kruidvat