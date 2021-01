VIVA’s 5 Favorites: 5x de leukste hebbedingen uit beauty- en kledingland

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 Favorites onze favoriete producten, spullen en hebbedingen. Met deze week: 5x de leukste hebbedingen uit beauty- en kledingland.

Want hé, je hebt nooit genoeg, tóch? 😉

MeauxMeaux

Na het overweldigende succes van het sieraden- en kledingmerk MeauxMeaux, breidde besties Monica Geuze en Danique Bossers hun imperium uit met MeauxMeaux Beauty, een limited edition beautylijn met een aantal verzorgingsproducten. De beautylijn bestaat onder meer uit drie verschillende beautykits: Send Me Nudes, Red Velvet en Goldmember en zoals de namen doen vermoeden, komen die kleuren er ook in terug. MeauxMeaux Beauty lanceert ook een drietal skincare producten: een pre-make-up mask, een all purpose crème en een settingspray. Nog een plus: alle producten zijn 100% vegan én niet getest op dieren. De collectie is te verkrijgen in de Kruidvat en via de online webshop.

Wear pink to make the boys wink!

We hebben nooit genoeg kleding, tóch ladies? En bovendien is er altijd nog een plekje vrij voor een leuke roze trui. Want zeg eerlijk: hoe schattig is dit truitje van Tess V? Super leuk te combineren met een spijkerbroek, maar ook met een rokje! Boots eronder, accessoires erbij, haren los en jij bent helemaal on fleek! En dan nog niet over de leuke ruffles gesproken, want die ga je steeds meer anno 2021 zien 😉

Clay and glow

In déze gekke tijd mag je jezelf ook weleens verwennen met een heerlijk maskertje! En wat is nou beter dan de Pink Clay Mask van Clay and Glow. Het masker zorgt voor een diepe reiniging, heeft een mooie roze (klei)kleur en laat je huid zijdezacht en schoon achter. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, tóch? Nog een plus: alle producten zijn parabenen en parfumvrij, dermatologisch getest én niet getest op dieren! Wat goeeeéd! Je kunt het masker aanschaffen voor slechts €25,95.

Kleurtjes, kleurtjes en nog meer kleurtjes

2021 staat in het teken van héél veel kleur- en wij zijn fan! Want hé, het is al saai, grauw en suf genoeg. Tijd om wat kleur in huis te halen! Bij de online webshop Hip voor de Heb kun je allemaal leuke kledingitems scoren in de mooiste kleurtjes. Broeken, blouses, tops, jasjes niets is te gek. En hoe leuk is dit regenboog vestje? Die mag toch niet ontbreken in je garderobe? Sla ‘m snel in want op=op.

Loungewear

Oké, nu we allemaal thuiswerken is het misschien de hoogste tijd om onze oude joggingbroek te vervangen voor een mooie loungewear. Want eerlijk: niets zit zó lekker comfy als een goed setje loungewear. Zeker als je thuis moet werken! Bovendien ziet het er ook nog eens super stijlvol uit, neem dit leuke lookje van Esuals als voorbeeld. Ddarnaast is loungewear een veelvoorkomende trend in 2021, eentje waar wij geen genoeg van kunnen krijgen. Let’s get comfy!

Beeld: Instagram