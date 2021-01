VIVA’s 5 Favorites: 5x chique sierraden om jezelf mee te versieren

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 Favorites onze favoriete producten, spullen en hebbedingen. Met deze week: 5x de mooiste en bovendien betekenisvolle sierraden.

Want hé, diamonds are a girls best friend, right? En zeg nou zelf: je hebt toch nooit genoeg sieraden? 😉

Initiaal ketting

Kettingen zijn helemaal in – zeker als je deze leuk combineert met andere. En zeg eerlijk, hoe bijzonder is het om een initiaal ketting te dragen. Bijvoorbeeld met het initiaal van je lover, beste vriendin of moeder? Alle letters zijn verkrijgbaar en worden speciaal in het hartje met diamanten bedrukt. Als dat geen échte liefde is!

Leopard oorbel

Je hebt nooit genoeg luipaard in huis, tóch? Deze oorbel mag dan ook zeker niet ontbreken in jouw collectie. By Nouck heeft de Leopard oorbel ontworpen en staat in het teken van bescherming en kracht. Zo kun jij de hele dag rocken! De oorbel is in de kleur goud te verkrijgen en kunnen gecombineerd worden met alle andere oorbellen in de webshop. Lekker mixen en matchen dus!

Diamanten oorbel

Diamonds are a girls best friend, right? Deze oorbel heeft een heel mooi diamantsteentje, waarbij jij de show steelt. En het allerleukste: je kunt de oorbel met elke outfit combineren. En dat voor slechts €21,00. Als dat geen reden genoeg is om dit pareltje aan te schaffen 😉

Diamanten choker

We hadden het zojuist over de prachtige diamantenoorbel, maar hoe leuk is het om deze te combineren met de diamanten choker. Zo kan jij elke dag je outfit rocken met een prachtig sieraden setje. De ketting is in de kleur goud verkrijgbaar en kan gemixt en gematched worden met alle andere kettingen uit de collectie.

Star oorbel

We gaan nog even door met de diamantjes, want met déze star oorbel shine jij bright like a star. De star oorbel is voorzien van een klein diamantje en is super leuk te combineren met de Diamanten oorbel en choker. Bovendien zijn sterren helemaal in, dus deze mag dan ook zeker niet in je collectie ontbreken.

