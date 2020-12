Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 Favorites onze favoriete producten, spullen en hebbedingen. Met deze week: 5x feestelijke decemberoutfits.

Want je wil er tijdens de feestdagen natuurlijk wel gezellig bij zitten 😉

Glitter and glamour

Who doesn’t love glitter? Glitters zijn áltijd goed – en niet alleen voor de feestdagen – al zeg ik het zelf. Een mooie glittertop mag daarom ook niet missen in jouw garderobe. Combineer de shinny top met een leuke broek of rok en jij bent ready to go voor de decembermaand. En bovendien zit het ook nog eens super lekker. Wie zegt dat als je mooi wilt zijn, pijn moet lijden 😉

Te gekke decembercollectie

Oh baby it’s cold outside! De feestdagen staan bijna voor de deur en dat betekent dat je je partyoutfit vol glitters uit de kast mag halen. Heb jij nog géén leuke outfit voor de feestdagen? Geen zorgen, we got you! Alix The Label lanceert namelijk een gloednieuwe decembercollectie én wij zijn enthousiast! De collectie, gevuld met te gekke items, past perfect bij wat je ook zou willen doen deze knusse dagen thuis: van je comfi netflix avontuur op de bank, tot jezelf in de steiger hijsen voor je (zoom) kerstdiner. Hoe dan ook, jij komt de feestdagen wel door met deze té leuke items!

Jumpsuit time

Door het corona kunnen we misschien niet naar feestje, maar we kunnen het feestje wel naar ons halen. Want déze comfortabele doch stijlvolle jumpsuit is toch té gek. En als jij van de laatste trends houdt, weet je als geen ander hoe populair de jumpsuit is. En wij vinden dat helemaal niet zo gek. Je ziet er super classy, maar tegelijkertijd sassy uit en eerlijk het zit ook nog eens super lekker! Wat willen we nog meer? En dat voor maar €23,95!

Velvet all the way!

De feestdagen staan in het teken van gezelligheid, familie en niet te vergeten glitter and glamour! Een mooie velvetbroek of rok mag dan ook zeker niet ontbreken in jouw garderobe. Met een velvet broek of rok aan de kersttafel ben jij een échte trendsetter want het is dé trend van tegenwoordig. Daarnaast zit het ook nog een super comfi, dat is wel zo fijn na al dat eten op kerstavond (Ha!). Twee vliegen in één klap 😉

Shine bright like a diamond

Houd jij net zoals ons van veel bling bling? Dan hebben wij jouw musthave gespot! Want eerlijk: hoe fantastisch is dit blazer jurkje van Raved Musthaves? Alle spotlights zijn gegarandeerd op jouw gericht. En dat kan ook niet anders met zo’n shinny jurk! You rock girl!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief