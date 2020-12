VIVA’s 5 Favorites: 5x spoil yourself deze maand

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 Favorites onze favoriete producten, spullen en hebbedingen. Met deze week: 5x spoil yourself deze maand.

Want jezelf verwennen in déze barre tijden, mag ook weleens toch?

Als je haar maar goed zit

Good hair speaks louder than words. Als je haar goed zit heb je als vrouw – maar ook als man – het gevoel dat je de wereld aankunt. Een mooie bos krullen of een strak kapsel zorgt namelijk nét voor dat beetje meer zelfvertrouwen én dat is in deze bizarre tijden ontzettend belangrijk. Rick van het Meer is dé beste in zijn vak en heeft twee mooie salons in hartje Amsterdam. En met de mooie en moderne producten van Rick, zijn jouw manen in goede handen. Misschien een kort coupe of roze lokken á la Davina Michelle voor het nieuwe jaar? Het kan allemaal en Rick en zijn team got you covered.

SpaSereen

Ben jij toe aan een beetje ontspanning? Grote kans dat jij je rust kunt vinden bij het kleinschalige, maar luxe saunacomplex SpaSereen. Het saunacomplex SpaSereen ligt aan de Maarsseveense Plassen omringd met de groene natuur. Grote kans dat jij dus alle rust en ruimte vindt om één dagje heerlijk te ontspannen en alles te vergeten. Je kunt genieten van verschillende massages, schoonheidsbehandelingen, sauna’s en baden. Als dat geen pure verwennerij is 😉

Glitter and glamour

We kunnen er geen genoeg van krijgen: glitters! Met de feestdagen mogen we alle glitters, pailletten, printjes en steentjes uit onze kast halen. Want met de feestdagen staat het thema ‘Glitter and glamour‘ centraal. En wat dacht je van déze glitterbroek van ComegetFashion? Super leuk te combineren met een satijnen blouse of een gebreide oversized trui. Een mooi paar hakken, rode lippenstift en je haren losgooien en jij bent ready to go!

Massage

Thuiswerken en geen buiten-de-deur-afspraken maar 24/7 samen zijn met je partner én kinderen. Het virus houdt ons al een lange tijd in z’n greep, waardoor ons stresslevel flink omhoog is geschoten. Hoogste tijd voor wat ontspanning dus! En er is geen betere manier om tot rust te komen dan met een massage. En de massages van Dr Feelgood zijn dé beste! Dr Feelgood is gevestigd in Amsterdam en bij een intake gaan de professionals kijken welke massage jij nodig hebt om helemaal tot rust te komen. Zo ga je zeker met een good feeling de deur uit 😉

Black Opium- Limited edition

Ondanks het feit dat we moeten thuiswerken, wil je natuurlijk wel fris en goed voor de dag komen. Hoe fijn is het dan ook niet om jezelf af en toe te verwennen met een heerlijk luchtje? En dat kan met de nieuwe Black Opium – Limited edition van Yves Saint Laurent. De parfum geeft een rock en roll gevoel met zijn koffie, vanille en witte bloesem geur. Dat is waar menig vrouw van houdt! De parfum is bij de Douglas te koop.

