Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: 5x hebbedingen om van te houden van Olivia & Kate.

Waarom? Omdat we elke kleine ondernemer in deze barre tijden graag een hart onder de riem willen steken. Deze week zetten we de Haarlemse shop Olivia and Kate in het zonnetje. Support your local, en ga lekker online shoppen, dus.

Word je sowieso happy van.

1. Marina Small Beige – Bag

Ohmy! Deze beige leren saddle bag Marina is van echt leer gemaakt! Een echte eyecatcher die je outfit helemaal af maakt! Hij komt met twee straps zodat je hem ook over je schouder kunt dragen.

Verkrijgbaar voor €54,99 op oliviakate.nl

2. Rikky Beige – Spencer

Deze super trendy spencer vesten staan nu online op de website van Oliviakate! Die kan je niet laten liggen natuurlijk. Mega leuk en makkelijk om te combineren met bijvoorbeeld een witte blouse!!

Verkrijgbaar voor €24,99 op oliviakate.nl

3. Classic Golden – Candle Holder

Oehlala! Deze mooie gouden kaars houder is super hip en stylish. Hij past geweldig in ieder interieur, door het klassieke design. Als je nog geen gouden kaarshouder hebt is dit zeker degene die je moet hebben!

Deze kaarshouder is verkrijgbaar voor €35,00 op oliviakate.nl

4. Valerie White – Blouse

Niet te ontbreken aan dit lijstje is natuurlijk de basic witte blouse. Deze mooie witte blouse valt een tikje oversized en is van een super fijne stof! Deze blouse oogt heel classic en is de perfecte basic die je in jouw kast moet hebben hangen!

Verkrijgbaar voor €29,99 op oliviakate.nl

5. Alcan Medium Golden – Earrings

Yaaay! Oliviakate heeft weer een hele nieuwe collectie sieraden. En wij zijn er dol op! Vooral deze mooie gouden driedubbele oorbellen zijn we verliefd op. En ze zijn ook verkrijgbaar in het zilver!

Verkrijgbaar voor €14,99 op oliviakate.nl

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief