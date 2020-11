VIVA’s 5 Favorites: 5x musthaves waardoor je gelijk nét wat vrolijker wordt

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 Favorites onze favoriete producten, spullen en hebbedingen. Met deze week: 5x musthaves waardoor je gelijk nét wat vrolijker wordt

Want een goede voorbereiding is het halve werk! 😉

Teddy wanten

Ben je op zoek naar leuke en warme wintermusthaves voor je kleintje? Wij weten waar je moet zijn. MOMS Webshop heeft hele leuke en handgemaakte items van 100% wol. Niet alleen lekker warm voor de kleine, maar ook nog eens duurzaam en het staat uiteraard so sweet. Het materiaal is comfortabel, draagt makkelijk en zweet niet. Aankleden maar en hop, naar buiten. Wil je een iets zoets kopen? Met de code MOMSVIVA krijg je 15% korting op je aankoop.

Dé perfecte tas om je hele leven in mee te nemen

Je herkent het vast wel: je gaat de deur uit en je neemt voor de zekerheid een muts mee. Sjaal, ook. Make-up, portemonnee, sleutels: voor je het weet zit je tas propvol. Thank god is daar de big bag van Local Attic. Alles heb je voortaan bij je en slinger je met gemak om je schouder. Een góede en grote tas is all you need. Local Attic maakt duurzame en kwalitatieve unisex tassen die jaren meegaan. Goed voor de wereld dus en zeg eerlijk, ze zien er toch super cute uit?

Te lieve tijgersokjes

Wij zijn verliefd! Hoe schattig zijn deze sokken van Babyroomboom? Jouw kleintje krijgt met deze té leuke okergele tijgersokken in ieder geval geen koude voetjes. En het allerleukste: ze kosten maar €9,99!

Lekker aaibaar

Ben je opzoek naar een goede verschoonmat die je lekker makkelijk kunt meenemen? Zoek niet verder! Studio Noos heeft dé perfecte teddy set voor je. Het matje is niet alleen mega fluffy, maar ligt ook nog eens heerlijk zacht en comfi voor je kleine. Een échte musthave voor deze winter dus.

Behang jezelf met een portie nieuwe sieraden

De decembermaand komt eraan en niks is leuker dan af te tellen naar de feestdagen. We kunnen wel een extra dosis gezelligheid gebruiken, nu, toch? Het pakket van de o zo gezellige webshop My Jewellery is gevuld met allemaal leuke accessoires die je cadeau kunt geven – of zelf lekker kunt houden. Je kunt de boxen bestellen in de kleur goud en zilver, dus voor iedere party look ben jij ready.

Beeld: MOMS Webshop, Studio Roos, Locl Attic en Babyroomboom