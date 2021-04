VIVA’s 5 Favorites: 5x sieraden om door een ringetje te halen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 favorites onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: 5x om door een ringetje te halen by Josephina Jewelry.

1. Vintage Flower Ring Goud

Deze prachtige vintage flower ring is ingelegd met zwarte onyx edelstenen. De perfecte vintage look krijg je met deze gouden ring. Deze ring kost €35,00.

Bekijk alle vintage ringen op Josephinajewelry.nl

2. Vintage Amethist Ring Goud

Deze Vintage Amethyst ring is bijzonder door de specifieke details en de helder paarse kleur edelstenen. De ring heeft 4 Amethist edelstenen en aan de zijkant kleine zirconia’s.

Deze ring kost €55,00 en is te koop op Josephinajewelry.nl

3. Vintage Ring Goud met Granaat

Deze bijzondere ring is gemaakt van granaat edelsteen met een vintage look. Granaat is een kostbare edelsteen en geeft kracht, zelfvertrouwen en bevordert optimisme. Een must have voor je vintage ring party!

Deze ring kost €55,00 en is te koop op Josephinajewelry.nl

4. Vintage Ring Goud Zwart Onyx

Deze ring heeft een zwarte onyx in het midden, met aan weerszijden zirconia. Deze combinatie is tijdloos! Onyx geeft steun, kracht & doorzettingsvermogen.

Deze ring kost €42,00 en is te koop bij Josephinajewelry.nl

5. Vintage Saffier Ring Goud

De Vintage Sapphire is een echte royalty ring! De blauwe saffier is een bijzonder zeldzame edelsteen. De kleur is prachtig met de zirconia’s en de gouden kleur van de ring. Deze ring maakt je vintage stack compleet.

Deze ring kost €69,00 en is te koop op Josephinajewelry.nl

