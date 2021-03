VIVA’s 5 favorites: lente looks om jezelf op te peppen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 Favorites onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: 5x hele leuke stylish clothes van TessV.

1. Iconic Top Pink

Deze ontzettend leuke roze trui heeft een kraagje met kartelrandje en doorschijnende mouwen met daarop leuke bolletjes voor een speels effect. De trui heeft een vrolijke kleur en is daardoor makkelijk te combineren. Bijvoorbeeld op een leuke lichte spijkerbroek. Casual, maar toch hip!

De trui is de koop op TessV.nl voor maar €29,95

2. Lana Blazer Beige

Wij zijn helemaal fan van deze hippe blazer. Door het leuke motiefje valt hij lekker op. Deze leuke blazer is ook verkrijgbaar in de kleuren rood, zwart en lila. Voor ieder wat wils.

Deze blazer is te koop op TessV.nl voor €44,95

3. Gaby Jacket Red

Oelala! Hoe leuk is dit jasje? Het doet ons weer helemaal denken aan de cowboys door de leuke franjes die op het jasje zitten. En hoe leuk is deze kleur? Knalt er lekker overheen! Toch niet helemaal je ding? Hij is ook verkrijgbaar in de kleuren camel & blue!

Deze jacket is te koop voor €37,50 op TessV.nl

4. Kate Jumpsuit Beige

We love deze jumpsuit! Hij is heel vrouwelijk, maar toch ook heel causal. De jumpsuit kan ook heel sportief zijn als je net als op de foto een wit gympje eronder draagt. Superleuk voor je alledaagse outfit dus. Maar ook heel elegant voor een feestje met een mooi hakje erbij! Ook deze is in meerdere kleuren verkrijgbaar, kijk snel op de website!

Deze jumpsuit is te koop op TessV.nl voor maar €37,50

5. Jessie Vest Coral

And last but not least, dit ontzettend leuke grof gebreide vest. Wij zijn verliefd op de kleur. En het staat super leuk gecombineerd met een wit bloesje, dan komt ‘ie nog mooier tot zijn recht!

Dit vest is te koop voor maar €37,50 op TessV.nl

